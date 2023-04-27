Укрепление рубля в четверг вечером усилилось благодаря налоговому периоду и стабилизации нефти

Москва. 27 апреля. Доллар США, евро и китайский юань умеренно снизились по итогам торгов на Московской бирже в четверг; рубль подрос к бивалютной корзине благодаря налоговому периоду и наметившейся стабилизации ситуации на мировых нефтяных площадках.

Курс доллара США составил 81,3325 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 28,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,72 руб./EUR1, подешевев на 54 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 40 копеек - до 85,11 рубля. Курс китайского юаня опустился к этому моменту на 4,9 копейки - до 11,705 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль по итогам торгов 27 апреля продемонстрировал умеренный рост по отношению к основным мировым валютам благодаря как наступившему пику налоговых платежей апреля, который ведет к росту продаж валютной выручки экспортерами, так и наметившейся стабилизации ситуации на мировых нефтяных площадках. Участники рынка также находятся в ожидании пятничного заседания совета директоров Банка России по ставке. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 28 апреля на текущем уровне 7,5% годовых.

Нефтяной рынок умеренно подрастает в четверг в рамках коррекции после резкого падения накануне. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск составила $78,11 баррель, что на 0,54% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена июньских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи поднялась к этому времени на 0,55%, до $74,71 за баррель.

Нефтяные котировки поддержали опубликованные в среду данные о коммерческих запасах нефти в США, снизившиеся на прошлой неделе на 5,05 млн баррелей - до 460,91 млн (эксперты ожидали снижения на 1,5 млн баррелей). Резервы бензина сократились на 2,41 млн баррелей, дистиллятов - на 577 тыс. баррелей. Средний прогноз аналитиков предполагал уменьшение соответственно на 1,5 млн баррелей и на 1,08 млн баррелей.

"Во второй половине четверга рубль перешел к более заметному укреплению к доллару США, несмотря на падение котировок нефти ниже отметки $79 за баррель Brent. Тем не менее, пара "доллар/рубль" остается в узком диапазоне 81-82 руб./$1 уже в течение двух недель. По всей видимости, спрос на валюту со стороны уходящих из России нерезидентов и импортеров уравновешен предложением валюты со стороны экспортеров в преддверии уплаты налогов. Кроме того, участники рынка могли сократить спекулятивные ставки на ослабление рубля после того, как стало известно о передаче компаний "Юнипро" (MOEX: UPRO) и "Фортум" (MOEX: TGKJ), подконтрольных инвесторам из Германии и Финляндии соответственно, во временное управление Росимуществу, а представители Минфина заявили о возможном введении лимитов по конвертации валюты при выходе из РФ "недружественных" иностранцев", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Егор Кульков.

"Рубль в самом начале торгов дешевел, отыгрывая сильное падение нефтяных цен, произошедшее вчера после нашего закрытия. Однако затем он перешел к укреплению, выйдя в умеренный плюс к большинству валют. Рубль продолжает демонстрировать относительную силу. Возможно, поддержку ему сейчас оказывает некоторое улучшение ситуации с дефицитом госбюджета и профицитом платежного баланса. Ранее эти два фактора выступали ключевыми драйверами ослабления курса нацвалюты. Внешний фон при этом был неоднозначным. С одной стороны, котировки нефти в середине дня перешли к коррекционному росту. Вместе с тем выход статистики по американской экономике спровоцировал мощный рывок вверх индекса доллара DXY. Восходящей динамике американской валюты способствовали более сильные инфляционные показатели в США, а также неожиданное снижение заявок на пособие по безработице. Это увеличило вероятность сохранения жесткой монетарной политики ФРС, несмотря на то что ВВП США за первый квартал был значительно хуже прогноза", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко, "торги на валютном рынке по-прежнему проходят в крайне узком диапазоне, при этом рубль получает лишь ограниченную поддержку в преддверии крупных налоговых платежей. В утренние часы четверга доллар поднимался на минимальных оборотах к уровню 82 руб./$1, однако так и не смог протестировать данный рубеж. В ходе последующих торгов рубль постепенно укреплялся и ближе к окончанию рабочего дня локально тестировал отметку 81,2 руб./$1. Продвижение рубля вверх могли ускорить продажи валюты к налоговым платежам. Однако в целом торговая активность не выходила за рамки средних значений текущей недели".

По мнению Кравченко, "невысокие торговые обороты и отсутствие явного укрепления рубля на неделе, завершающейся крупными налоговыми платежами, могут быть обусловлены тем, что банки в данный момент располагают избыточным объемом ликвидности, который покрывает потребности в предстоящих рублевых платежах в бюджет. Так, всю последнюю неделю объем остатков банковского сектора на корсчетах в ЦБ превышает рекордную отметку в 4 трлн рублей. Под давлением столь внушительного размера свободных средств межбанковская ставка Ruonia рухнула накануне до 6,81% годовых - минимального уровня с октября 2021 года".

"Динамика рубля в течение ближайшего месяца во многом будет зависеть от новостного фона и выходящих данных, касающихся, например, экспортных доходов и состояния бюджета РФ. Тем не менее, так как последняя волна ослабления нацвалюты имела эмоциональную природу и не была обусловлена ухудшением долгосрочных факторов, определяющих динамику рубля, таких как состояние экономики или инфляция, а также состояние платежного баланса (он по итогам I квартала оказался очень похож на I квартал 2021 года), то следует ожидать обратного движения на длинном горизонте. Исходя из этого, стоит ожидать укрепление рубля в ближайшие месяцы, хотя надежность такого прогноза крайне низка, как, впрочем, и прогноза на ослабление нацвалюты в течение ближайшего месяца", - считает директор по анализу макроэкономики и финансовых рынков УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 28 апреля на 6,73 копейки, до 81,5601 руб./$1, и поднял курс евро на 5,87 копейки, до 90,2023 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг снизился на 4,33 копейки по отношению к 26 апреля и составил 81,5681 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК потерял 10,25 копейки, опустившись до 81,5142 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 697,555 млн, из которых $584,577 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 112,978 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" 27 апреля вырос на 12,36 копейки, до 90,1946 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 9,01 копейки, до 90,1026 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR815,012 млн, из которых EUR326,952 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR488,06 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) слегка снизились в четверг, в то время как ставки среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась за день на 4 базисных пункта - до 7,27% годовых, а ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 3 базисных пункта - до 7,55% годовых. Вместе с тем ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровнях предыдущего торгового дня - 7,89%, 8,33% и 8,49% годовых, соответственно.