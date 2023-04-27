Цены евробондов РФ в четверг вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на падение UST

Москва. 27 апреля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на падение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день всего на 1 базисный пункт - до 62,39% от номинала (их доходность не изменилась и составила 9,98% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 14 базисных пунктов, до 64,99% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисного пункта - до 9,34% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 8 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в стоимости 17 базисных пунктов, подорожав до 43,32% от номинала (его доходность снизилась на 3,5 базисного пункта и составила 12,78% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене на 1 базисный пункт - до 43,66% от номинала (их доходность выросла на 12 базисных пунктов - до 36,59% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели за день также на 1 базисный пункт - до 43,26% от номинала (их доходность выросла на 7,5 базисного пункта и составила 27,99% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году выросли в цене относительно предыдущего торгового дня на 73 базисных пункта, подорожав до 42,17% от номинала (их доходность снизилась на 35 базисных пунктов, составив 21,79% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подешевел на 43 базисных пункта - до 88,81% от номинала (его доходность выросла на 214 базисных пунктов и составила 33,59% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день всего на 1 базисный пункт, составив 65,85% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 27 апреля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в четверг умеренное снижение после роста в первой половине недели.

Глобальные инвесторы оценивают статданные, показавшие более резкое, чем ожидалось, замедление темпов роста экономики США в первом квартале и при этом ускорение темпов инфляции, и неожиданное снижение заявок на пособие по безработице. Американский ВВП в январе-марте увеличился на 1,1% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США. Аналитики в среднем прогнозировали замедление темпов роста экономики до 2% с 2,6% в четвертом квартале.

Вместе с тем Индекс PCE Core (изменение потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, повысился в первом квартале на 4,9%, тогда как аналитики ожидали его роста лишь на 4,7%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 16 тыс. - до 230 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число заявок составило 246 тыс., а не 245 тыс., как сообщалось прежде. Эксперты в среднем ожидали роста числа заявок до 248 тыс. с объявленного ранее показателя предыдущей недели. Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, составило 236 тыс. по сравнению с 240 тыс. неделей ранее.