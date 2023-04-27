Рынок акций РФ превысил 2646п оп индексу Мосбиржи за счет роста Газпрома и финкомпаний во главе с ВТБ

Москва. 27 апреля. Рынок акций РФ в четверг вырос на фоне некоторого улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры, индекс Мосбиржи превысил 2646 пунктов. Поддержку индексам оказал рост "Газпрома" (+2,5%), бумаг финансовых компаний во главе с ВТБ (+6,3%), а также подорожавшие акции "Татнефти" (+1,4%) на дивидендных новостях.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2646,18 пункта (+1%), индекс РТС - 1024,44 пункта (+1,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 6,3%.

Доллар к 18:50 МСК стоил 81,39 рубля (-0,23 рубля).

Подорожали акции ВТБ (+6,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+5,9%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+2,8%), бумаги "Газпрома" (+2,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,8% и +1,6% "префы"), "Татнефти" (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,3% и +1,4% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%).

ВТБ раскрыл результаты за первый квартал по российским и международным стандартам финансовой отчетности: в январе-марте консолидированная прибыль составила 146,7 млрд рублей, став рекордным квартальным результатом группы. В то же время рекордный убыток ВТБ за прошлый год исключает вероятность уплаты разового сбора в бюджет РФ.

Совет директоров "Татнефти" на заседании в четверг рекомендовал акционерам на годовом заочном собрании 16 июня утвердить дивиденды за 2022 год в размере 67,28 рубля на акцию с учетом ранее выплаченных 39,57 руб. на акцию, говорится в сообщении компании. Закрытие реестра под дивиденды - 11 июля, сообщила "Татнефть".

Таким образом, финальные дивиденды компании могут составить 27,71 руб. на акцию. Это выше консенсус-прогноза опрошенных "Интерфаксом" аналитиков, который составлял 21,9 руб. на акцию.

Подешевели в четверг акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,4%), бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%).

Консолидированная выручка "Яндекса" в I квартале 2023 года выросла в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 163,3 млрд рублей, сообщила компания. Скорректированная прибыль в I квартале была на уровне 2,6 млрд рублей. Яндекс" не стал приводить динамику по скорректированной чистой прибыли из-за того, что в I квартале 2022 года компания направила 5,9 млрд рублей на разовые выплаты сотрудникам, что, соответственно, привело к давлению на эти показатели.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, вот уже неделю российский рынок акций, дойдя до своих годовых максимумов, видимо, посчитал свою задачу выполненной. Индекс МосБиржи стабилизировался в коридоре 2620-2650 пунктов. Однако такое затишье не должно сбивать с толку инвесторов - равновесие носит динамический характер. В четверг поддержку рынку оказал банковский сектор, а аутсайдерами выступали бумаги девелоперов.

Не способствуют значительным изменениям на рынке и ожидаемые события. По-прежнему от ЦБ РФ рынок ждет сохранения ключевой ставки на уровне 7,5%, а инвесторы начинают готовиться к затяжным выходным. Даже ожидание в мае нового большого пакета антироссийских западных санкций не подтолкнуло рынок к полноценной коррекции вниз, отмечает Шепелев.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, рынок акций РФ в четверг подрос по индексам благодаря бумагам банковского сектора. Под давлением продаж были акции металлургов на фоне укрепляющегося рубля. "Татнефть" порадовала инвесторов своими рекомендациями по дивидендам.

Зампредседателя ЦБ РФ Ольга Полякова заявила в рамках конференции "Банки. Трансформация. Экономика. 2.0", что в 2023 году банки РФ выйдут на показатели прибыли 2021 года. Она полагает, что к концу года прибыль в банковском секторе достигнет 1,9 трлн руб. или более, что сопоставимо с объемами 2021 года, отмечает аналитик.

Отчетность ВТБ за I квартал вполне подтверждает ожидания ЦБ РФ. Если последующие кварталы будут столь же удачными, можно рассчитывать на прибыль банка по итогам года выше 500 млрд руб. и даже возможность рассмотрения выплаты дивидендов, хотя ранее руководство банка заявляло, что направит доходы текущего года на покрытие убытков 2022 года, напомнил Кочетков.

Компания МТС сообщила о расширении своих бизнес-планов. Компания приобрела контрольный пакет акций (51%) в компании "СКАУТ-КР" для развития решений "умного" автотранспорта. Это должно усилить позиции МТС в сфере интернета вещей в сегменте транспортной телематики, дополнив экосистему B2B-продуктов за счет развития вертикали "Транспорт и геонавигация", отметил аналитик.

Акции "Яндекса" умеренно снизились, хотя общая выручка компании выросла в I квартале на 54% (до 163 млрд руб.), а чистая прибыль составила 5,785 млрд руб. по сравнению с убытком годом ранее в размере 13,37 млрд руб. Вероятно, что рост выручки связан с консолидацией различных бизнесов, включая полный выкуп "Яндекс.Такси". План реструктуризации бизнеса прорабатывается советом директоров и будет представлен в течение текущего года, отметил Кочетков.

В Европе основным позитивом в четверг выступили сильные корпоративные отчеты. Оценка потребительского и делового доверия еврозоны повысилась в апреле до 99,3 пункта с 99,2 пункта в марте, что оказалось хуже прогнозов 99,9 пункта. Индекс делового климата вовсе снизился до 0,54 пункта с 0,7 пункта в марте. В США слабый ВВП за первый квартал намекает на смягчение позиции ФРС США, что поддержало фондовые индексы, констатирует Кочетков.

Нефть стабилизировалась после обвала накануне. Вице-премьер правительства РФ Александр Новак заявил, что добыча в РФ снизилась согласно плану сокращения, а мировой рынок достиг сбалансированности. Он также подчеркнул, что на текущий момент нет необходимости в дополнительном сокращении производства ОПЕК+, но союзники по добыче всегда готовы принять меры по стабилизации рынка. Впрочем, если сегодня рынок сбалансирован, то в мае начнется сокращение производства в рамках решения ОПЕК+, которое было принято в начале апреля. То есть в летний период можно ожидать возникновение дефицита предложения, что поддержит котировки и защитит их от дальнейшего снижения, полагает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций в четверг вышел в "плюс", получив поддержку от улучшения настроений за рубежом и корпоративных новостей.

ВТБ в четверг сообщил о получении чистой прибыли по МСФО в январе-марте текущего года, а также запустил цифровой банк в VK (MOEX: VKCO). Компания VK при этом раскрыла финансовые результаты за 2022 год, согласно которым выручка увеличилась на 19% г/г (до 97,8 млрд руб.), а скорректированная EBITDA - на 8,9% г/г (до 20 млрд руб.). Банковский сектор в четверг в целом, вероятно, поддерживали прогнозы агентства НКР о возможном достижении чистой прибыли банков РФ в 2023 году в размере более чем 2 трлн руб. при условии отсутствия новых макрошоков. В агентстве также не исключают обновления рекорда 2-летней давности в объеме 2,4-2,6 трлн руб., отмечает аналитик.

В пятницу день будет насыщенным на макроэкономическую статистику, а также отметится квартальными результатами нефтяных компаний Exxon Mobil (SPB: XOM) и Chevron. Индексы Мосбиржи и РТС отскочили от ближайших поддержек благодаря оптимизму в банковском секторе, в целом продолжая торговлю в краткосрочных диапазонах. В пятницу одним из интересных факторов может стать решение совета директоров "Норникеля" по дивидендам за 2022 год, в то время как акции "НОВАТЭКа" последний день можно будет купить с финальными выплатами за 2022 год. ЦБ РФ примет решение по ключевой процентной ставке, напомнила Кожухова.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин, на фоне продолжающегося восстановления китайской экономики, а также сокращения с мая добычи ОПЕК+ можно ожидать возвращения цен на нефть Brent в район $85-90 за баррель в конце весны (если не случится неожиданных негативных событий, как например резкого снижения экономики США).

"Возможны локальные дефициты нефтепродуктов, например, в ЕС, если им не удастся найти замену российской высокосернистой нефти для локальных НПЗ. Также возможен локальный дефицит и рост цен на нефтепродукты внутри России, если регуляторы "перегнут палку" с регулированием демпфера на нефтепродукты. Тем временем постепенно сокращается дисконт российской нефти к Brent (уже составляет порядка $26-27 за баррель против $34 в январе-феврале), и этот процесс может продолжиться", - считает Скрябин.

В Азии в четверг динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,3%, южнокорейский Kospi прибавил 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%), также нет единого вектора в Европе (индекс FTSE просел на 0,3%, DAX и CAC 40 подросли на 0,03-0,2%), растут Штаты (индексы поднялись на 0,7-1,6% во главе с Nasdaq).

Экономика США в I квартале выросла на 1,1% в пересчете на годовые темпы, согласно предварительным данным министерства торговли. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2%, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и MarketWatch.

Банк Японии в четверг-пятницу проводит первое заседание под руководством нового главы - Кадзуо Уэда. Ранее на этой неделе он подтвердил намерение сохранять мягкую денежно-кредитную политику в стране.

На нефтяном рынке цены в четверг скорректировались вверх после падения накануне, вызванного опасениями относительно возможности рецессии в экономике США и сокращения спроса на топливо вследствие этого, пишет Trading Economics.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $78,24 за баррель (+0,7% и -3,8% в среду), июньская цена WTI - $74,84 за баррель (+0,5% и -3,6% накануне).

Локальную поддержку рынку оказали свежие данные Минэнерго США об изменении резервов нефти на прошлой неделе: запасы нефти в стране уменьшились на 5,05 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,5-2,3 млн), запасы бензина снизились на 2,41 млн баррелей (ожидалось падение на 0,15-1,5 млн), резервы дистиллятов сократились на 577 тыс. баррелей (ожидалось уменьшение на 1,08-1,2 млн).

Во "втором эшелоне" на МосБирже в четверг выросли акции ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+39,8% и +25,5% "префы"), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+16% и +4,7% "префы"), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (+11,5% и +12,1% "префы"), "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (+5,4% и +8,7% "префы"), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+5%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+4,3%).

Акционеры банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+0,5% и +0,3% "префы") приняли решение выплатить дивиденды за 2022 год в размере 21,16 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля - на одну привилегированную, сообщил в четверг банк.

Просели акции банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (-13,7%), ПАО "ТНС Энерго Марий Эл" (MOEX: MISB) (-7,9% и -6,6% "префы"), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (-5,6%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-5,3%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (-5,3% и -9,7% "префы").

ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (-1,1%) по итогам первого квартала 2023 года получило чистую прибыль в размере 5,647 млрд рублей, что на 16,1% больше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании по РСБУ.

Чистая прибыль ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (-2,8%) по РСБУ в январе-марте этого года составила 3,67 млрд руб., сообщается в отчетности компании. Это в 1,5 раза больше показателя аналогичного периода 2022 года.

Чистая прибыль ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (-0,2%) по РСБУ составила в январе-марте этого года 11 млрд руб., сообщается в отчетности компании. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года показатель увеличился в 2,3 раза.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 58,56 млрд рублей (из них 14,44 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 10,8 млрд рублей на бумаги ВТБ и 7,09 млрд рублей на акции "Газпрома").