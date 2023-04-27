"БКС МИ" обновил топ-10 акций Китая

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают позитивный взгляд на китайский фондовый рынок и обновляют топ-10 акций - фаворитов на рынке Гонконга, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Новый состав топ-10: Alibaba, Baidu, Haier Smart Home, Zhuzhou CRRC Times Electric, China Construction Bank, WH Group, Wuxi Biologics, Anta Sports, China Resources Beer и Li Auto.

"Мы меняем три бумаги в нашем портфеле фаворитов на рынке Гонконга. Мы исключаем акции застройщика Longfor Group, промышленного конгломерата CK Hutchison и e-commerce гиганта JD.co. По нашей оценке, их привлекательность снизилась. Мы добавляем бумаги China Resources Beer, одного из ведущих производителей пива в мире с лидирующей рыночной долей в Китае - здесь мы видим привлекательную историю роста в защитном секторе. Другой новичок - Li Auto, быстро растущий производитель электромобилей с положительным свободным денежным потоком. Последнее добавление в портфель - Anta Sports, ведущий китайский производитель спортивной одежды. Его акции выглядят недооцененными, учитывая перспективы роста выручки и прибыли", - пишут аналитики инвесткомпании.

Эксперты отмечают, что китайские акции крайне нервно реагируют на новости об обострениях отношений между Китаем и США. Противоречия между двумя странами по-прежнему значительны, и аналитики не ожидают, что в ближайшей перспективе ситуация хоть как-либо значимо улучшится. Вместе с тем, новостной фон периодически успокаивается, что дает китайским бумагам возможность расти. Поэтому даже с учетом этого риска стратеги "БКС МИ" придерживаются позитивного взгляда на китайские акции.

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