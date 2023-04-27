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27 апреля 2023 года 17:47
ЦБР, скорее всего, оставит ставку на уровне 7,5% в пятницу, 28 апреля - ПСБ
Банк России, скорее всего, оставит ключевую ставку без изменений (на уровне 7,5% годовых) по итогам заседания 28 апреля 2023 года, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Оценочный уровень инфляции за неделю до конца апреля составляет 2,5% г/г. Инфляция продолжает развиваться чуть ниже прогноза, и на конец апреля она, вероятно, составит 2,3% г/г. Повышать ключевую ставку на таком фоне смысла нет", - отмечают эксперты в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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