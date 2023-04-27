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27 апреля 2023 года 15:56

Рубль слегка укрепляется к мировым валютам в четверг днем благодаря налоговому периоду и стабилизации нефти

Москва. 27 апреля. Доллар США, евро и китайский юань слегка снижаются в ходе дневных торгов на Московской бирже в четверг; рубль подрастает к бивалютной корзине благодаря налоговому периоду и наметившейся стабилизации ситуации на мировых нефтяных площадках.

Курс доллара США составил 81,5125 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 10,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,055 руб./EUR1, подешевев на 20,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 15 копеек - до 85,36 рубля. Курс китайского юаня снизился к этому моменту на 0,2 копейки - до 11,752 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль в ходе дневных торгов 27 апреля демонстрирует плавный рост по отношению к основным мировым валютам благодаря как наступившему пику налоговых платежей апреля, который ведет к росту продаж валютной выручки экспортерами, так и наметившейся стабилизации ситуации на мировых нефтяных площадках. Участники рынка также находятся в ожидании пятничного заседания совета директоров Банка России по ставке. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 28 апреля на текущем уровне 7,5% годовых.

Нефтяной рынок сохраняет утренние темпы роста в четверг после резкого падения накануне. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск составила $77,98 баррель, что на 0,37% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена июньских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи поднялась к этому времени на 0,36%, до $74,57 за баррель.

Нефтяной рынок поддерживают опубликованные в среду данные о коммерческих запасах нефти в США, снизившиеся на прошлой неделе на 5,05 млн баррелей - до 460,91 млн (эксперты ожидали снижения на 1,5 млн баррелей). Резервы бензина сократились на 2,41 млн баррелей, дистиллятов - на 577 тыс. баррелей. Средний прогноз аналитиков предполагал уменьшение соответственно на 1,5 млн баррелей и на 1,08 млн баррелей. Трейдеры также ждут в четверг предварительных данных о динамике американского ВВП в первом квартале.

По словам главного аналитика "Промсвязьбанка" Егора Жильникова, "пара "доллар-рубль" по итогам торгов в среду закрепилась у отметки 81,6 руб./$1 Торговая активность с расчетами "завтра" слегка увеличилась относительно значений вторника, при этом курс доллара продолжил в целом демонстрировать боковую динамику. На рынке сохраняется безыдейность и определенный баланс между спросом и предложением. При этом корреляция между нефтяными котировками и парой "доллар-рубль" остается низкой, ввиду чего валютами было проигнорировано вчерашнее заметное падение цен на нефть. Несмотря на новые сигналы финансового кризиса в США, доллар на глобальных рынках не демонстрирует внятной динамики. К середине торгов четверга доллар США немного снизился по отношению к рублю, но в целом остается в рамках бокового диапазона, сформировавшегося еще две недели назад, так как баланс спроса и предложения на внутреннем валютном рынке выглядит устойчивым, полагает Жильников.

"Рубль завершил торги среды нейтрально относительно доллара, укрепился относительно юаня, но ослаб против евро. С одной стороны, на рубль оказывала давление дешевеющая нефть. Но налоговый период пока позволяет достаточно успешно противостоять внешнему давлению. С другой стороны, динамика на российском рынке повторяла ситуацию на Forex. От ФРС ждут повышения ставки на следующей неделе, но это повышение может оказаться последним в цикле ужесточения американского регулятора. Меж тем в еврозоне ситуация с инфляцией заметно хуже, а по сей причине у ЕЦБ еще более долгий путь в плане ужесточения ДКП. Соответственно, рынок реагирует на будущее сокращение доходностей между европейскими и американскими долговыми обязательствами. В конце недели ждем роста волатильности на внутреннем валютном рынке на фоне очередного заседания совета директоров Банка России по ставке, а также приближающихся "длинных" первомайских выходных", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетко.

"Динамика рубля в течение ближайшего месяца во многом будет зависеть от новостного фона и выходящих данных, касающихся, например, экспортных доходов и состояния бюджета РФ. Тем не менее, так как последняя волна ослабления нацвалюты имела эмоциональную природу и не была обусловлена ухудшением долгосрочных факторов, определяющих динамику рубля, таких как состояние экономики или инфляция, а также состояние платежного баланса (он по итогам I квартала оказался очень похож на I квартал 2021 года), то следует ожидать обратного движения на длинном горизонте. Исходя из этого, стоит ожидать укрепление рубля в ближайшие месяцы, хотя надежность такого прогноза крайне низка, как, впрочем, и прогноза на ослабление нацвалюты в течение ближайшего месяца", - считает директор по анализу макроэкономики и финансовых рынков УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) слегка снизились в четверг, в то время как ставки среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась за день на 4 базисных пункта - до 7,27% годовых, а ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 3 базисных пункта - до 7,55% годовых. Вместе с тем ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровнях предыдущего торгового дня - 7,89%, 8,33% и 8,49% годовых, соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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