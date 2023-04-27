Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Illumina до $235

Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Illumina Inc. до $235 за штуку, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании.

Рекомендация "держать" для указанных бумаг была при этом сохранена экспертами.

"Учитывая более сильные, чем ожидалось, результаты за I квартал 2023 года и улучшение прогноза менеджмента по поставкам NovaSeq X, мы повышаем целевую цену для бумаги, но оставляем без изменений рекомендацию. Компании предстоит непростая задача - сохранить рост бизнеса и запустить новый флагманский продукт в условиях сокращения затрат, сложной макроэкономической обстановки и регуляторных рисков, связанных с Grail", - отмечает старший аналитик Илья Зубков.

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