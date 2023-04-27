Котировки акций Boston Scientific могут вырасти до $55 - Инвестбанк Синара

Котировки акций Boston Scientific могут вырасти на 7,6% от текущего уровня (до $55 за штуку), считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Boston Scientific в 1К23 увеличила чистую прибыль до $0,47 на акцию, выручку - до $3,39 млрд. Оба показателя оказались выше ожиданий рынка. Мы расцениваем динамику выручки компании как положительную. Продажи медицинского оборудования у основных конкурентов (Abbott Laboratories и Johnson & Johnson) оказались значительно ниже. Рентабельность по операционной прибыли у Boston Scientific сохранилась на уровне 1К22 (26%), что свидетельствует об устойчивости бизнеса к высокой инфляции, - отмечает эксперт Ирина Фомкина. - Менеджмент компании немного поднял прогноз по прибыли и выручке на 2023 год. Следовательно, продажи компании, как ожидается, вернутся на доковидный уровень. Мы расцениваем темпы роста выручки компании умеренно позитивно, при этом видим потенциал увеличения котировок на 7,6% (до $55 на акцию), как предполагает оценка по нашей DCF-модели".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.