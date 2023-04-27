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Главная / Мнения аналитиков / "Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную долгосрочную оценку бумаг Татнефти
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27 апреля 2023 года 15:41
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную долгосрочную оценку бумаг Татнефти
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку долгосрочной перспективы котировок акций "Татнефти", говорится в комментарии аналитика Алдара Цыбикова. "Совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить дивиденды за 4К22 на уровне 27,71 руб. на акцию. Дивдоходность выплаты по текущим ценам для обыкновенных и привилегированных акций составляет более 6,6%. Рекомендация оказалась выше наших ожиданий: мы прогнозировали минимальную границу, предполагаемую по дивидендной политике (50% от чистой прибыли по МСФО), а в итоге менеджеры готовы заплатить немного больше. Очевидно, текущий запас денежных средств позволяет такую щедрость. По всем трем выплатам за 2022 год дивидендная доходность составляет впечатляющие 16,3% для обыкновенных акций и привилегированных. Долгосрочно сохраняем нейтральный взгляд на бумаги эмитента", - указывает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТАТНЕФТЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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.27 апреля 2023 года 15:00
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