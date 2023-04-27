"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Татнефти" с целью 460 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,8%, стоп-приказ: 400 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплату дивидендов в размере 27,71 руб. на акцию за IV квартал 2022 года, доходность по привилегированным акциям - 6,62%, что оказалось выше прогноза. По мнению аналитиков, инвесторы должны позитивно оценить данную новость в среднесрочной перспективе.

"С технической точки зрения акции компании находятся в среднесрочном восходящем тренде выше 200-дневной экспоненциальной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью 460 руб. При объеме позиции 5% и выставлении стоп- заявки на уровне 400 руб. риск на портфель составит 0,18%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,0", - указывают эксперты "Финама".

"Татнефть" - одна из крупнейших российских нефтяных компаний. Основными направлениями деятельности являются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия и сеть АЗС.

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