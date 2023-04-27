"Тинькофф Инвестиции" подтверждают целевую цену бумаг Fix Price на уровне 435 руб. за штуку, сохраняя позитивный взгляд на расписки ритейлера, сообщается в комментарии.

Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price опубликовала некоторые операционные и финансовые результаты за первый квартал 2023 года, которые указывают на падение трафика и рост выручки.

"Негативная динамика сопоставимых продаж обусловлена высокой базой прошлого года на фоне аномального спроса, - отмечает аналитик Маргарита Яковлева. - Компания на протяжении прошлого года испытывала проблемы с падением сопоставимого трафика и в 2023 году тенденция усилилась. Рентабельность по EBITDA тоже сократилась из-за увеличения расходов на персонал. При этом компании есть куда расти: агентство Infoline оценило рынок товаров низких фиксированных цен в 18,6 тыс. магазинов, что в 3 раза больше текущего количества магазинов Fix Price. В 2023 году компания планирует открыть 750 магазинов, то есть увеличить на 13% количество точек. Для расширения продаж Fix Price активно интегрирует программу лояльности и наращивает онлайн-продажи. Мы сохраняем позитивный взгляд на расписки ритейлера, который продолжает сохранять лидирующую долю рынка в категории фиксированных цен".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.