Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг акций Татнефти на уровне "держать"

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций "Татнефти" на фоне рекомендации СД компании о выплате дивидендов за IV квартал 2023 года, сообщается в комментарии банка.

"Совет директоров "Татнефти" рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов за 4К22 в размере 27,71 руб. на акцию (дивидендная доходность по привилегированным бумагам - 6,6%). Новость мы оцениваем как положительную для настроений, если говорить об отношении инвесторов к бумагам "Татнефти". За весь 2022 год коэффициент выплаты дивидендов должен достигнуть 55% чистой прибыли по МСФО, тогда как рынок ожидал распределение ровно половины. Компания продолжает выплачивать промежуточные дивиденды в объеме 50% чистой прибыли по РСБУ. Общий объем выплат за прошлый год составит 66% размера FCF, исключая эффект банковских операций. По акциям "Татнефти" сохраняем рейтинг "держать", отмечая риск наступления неблагоприятного события - пересмотра демпфирующего механизма", - пишут аналитики Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев.

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