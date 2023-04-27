"Финам" сохраняет рейтинг акций Boeing на уровне "покупать"

"Финам" сохраняет рейтинг акций Boeing Co. на уровне "покупать" с целевой ценой $254,4 за штуку, что эквивалентно 25%-ному росту от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Boeing представил финансовые результаты за I квартал 2023 года. Скорректированный убыток на акцию составил $1,27 против убытка в $2,75 годом ранее, что, тем не менее, оказалось хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали убыток в $0,97 на акцию. Квартальная выручка Boeing увеличилась на 28% г/г до $17,92 млрд, превысив консенсус-прогноз аналитиков в $17,43 млрд. Компания подтвердила прогноз на весь 2023 год, согласно которому ожидается CFO в диапазоне $4,5-6,5 млрд и FCFF на уровне $3,0-5,0 млрд. Учитывая рост портфеля заказов Boeing и ослабевание проблем связанных с цепочками поставок и инфляцией, мы сохраняем оптимистичный взгляд на акции компании", - пишет аналитик Ксения Лапшина.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.