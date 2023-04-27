Ожидания хороших перспектив уже отражены в котировках акций Whoosh - Альфа-банк

Ожидания хороших перспектив бизнеса Whoosh в 2023г уже отражены в котировках акций компании, полагает аналитик Альфа-банка Анна Курбатова.

"Whoosh опубликовала результаты за 2022 год и провела онлайн-звонок для инвесторов. Результаты за год (выручка +55% г/г, маржа EBITDA - 51%) не принесли сюрпризов по сравнению с показателями за 9М22, учитывая "низкий сезон" в IV квартале. Whoosh сохраняет лидерство на рынке - доля по выручке в 2022 года составила 48%", - указывает эксперт.

Менеджмент отметил хороший старт нового сезона аренды самокатов (ряд показателей превысил ожидания), компания ожидает стабилизации показателя среднего чека в текущем году и сохраняет консервативную оценку маржи EBITDA до 50%, подчеркивается в комментарии.

"График корпоративных событий включает публикацию отчетности за 1П23 в июле-августе и рекомендацию по выплате дивидендов в октябре. В целом заявления менеджмента произвели благоприятное впечатление. При этом мы полагаем, что ожидания хороших перспектив роста бизнеса в 2023 года в целом уже отражены в котировках акций компании", - заключает аналитик банка.

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