"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций Boston Scientific и "покупать" для NextEra Energy

Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций американского производителя медицинского оборудования и расходных материалов Boston Scientific с прогнозной стоимостью на уровне $49,2 за штуку на август 2023 года и рейтинг "покупать" для бумаг ведущего американского оператора возобновляемой энергетики NextEra Energy с прогнозной стоимостью на уровне $94 за штуку на фоне опубликованных результатов эмитентов за первый квартал 2023 года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Свежая отчетность нас порадовала, однако цена акций Boston Scientific находится на исторических максимумах, и мы пока не видим причин для повышения цели по инструменту, - указывают аналитики. - NextEra Energy успешно завершила квартал в части скорректированной чистой прибыли на акцию, которая выросла до $0,84 (+13,5% г/г) и заметно опередила прогноз в $0,72 преимущественно за счет новых вводов ВИЭ в "зеленом" сегменте NEEP и продолжающегося тренда на рост базы потребителей, в первую очередь населения, во Флориде. Выручка компании при этом увеличилась в 2,3 раза (до $6,7 млрд). За минувший квартал компания законтрактовала новые ВИЭ общей мощностью 2,0 ГВт против 1,8 ГВт годом ранее: таким образом общий объем возводимой ВИЭ мощности достиг уже 20,4 ГВт. Значимой новой финансовой информации во время конференц-звонка менеджмент не раскрыл: прогноз по скорр. EPS на 2023 год остался на уровне $2,98-3,13, что отвечает нашим ожиданиям".

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