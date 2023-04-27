ЦБ РФ, скорее всего, возьмет паузу на заседании по ставке в эту пятницу - Альфа-банк

Банк России, скорее всего, возьмет паузу на заседании по ставке в эту пятницу, 28 апреля, полагают эксперты Альфа-банка Наталья Орлова и Ирина Ростовцева.

"Как сообщил Росстат, инфляция составила 0,1% н/н за период дс 18 по 24 апреля. Инфляция с начала месяца составила 0,3%, и годовая инфляция замедлилась до 2,6% г/г на 24 апреля. Динамика инфляции в апреле соответствует нашим ожиданиям, и мы ожидаем, что она составит 0,5% м/м, и годовая инфляция замедлится до 2,5% г/г в апреле. Таким образом, мы ожидаем, что ЦБ РФ возьмет паузу на заседании по ставке в эту пятницу, 28 апреля", - пишут Орлова и Ростовцева.

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