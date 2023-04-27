"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций HCA Healthcare

"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций одного из крупнейших частных провайдеров услуг здравоохранения в США HCA Healthcare с прогнозной стоимостью на уровне $281,4 за штуку на фоне опубликованной отчетности эмитента за первый квартал 2023 года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

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