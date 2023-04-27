"БКС МИ" повысил целевую цену акций Alphabet до $129

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысили целевую цену акций Alphabet Inc. до $129 за штуку после публикации отчетности за 1К23, сохранив рекомендацию "покупать" для бумаг компании, сообщается в обзоре.

Предполагаемый потенциал роста котировок акций интернет-гиганта составляет 24% от текущих уровней.

"Выручка Alphabet в I квартале 2023 года выросла на 3% г/г до $69,8 млрд, что на 1.5% выше ожиданий рынка. Прибыль на акцию составила $1,17 (-5% г/г) - на 10% лучше ожиданий. Свободный денежный поток увеличился на 12% г/г до $17,2 млрд (рентабельность 25%). Среди рекламодателей лучший спрос был у клиентов из туризма и ритейла, худший - у компаний из финансового и медиасекторов. Сегмент Google Cloud впервые вышел на положительную операционную прибыль. Мы полагаем, что лидерство в технологиях искусственного интеллекта поможет Alphabet справиться с ухудшением конъюнктуры мирового рынка рекламы", - пишут аналитики.

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