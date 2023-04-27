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27 апреля 2023 года 11:24

Рынок акций РФ утром возобновил рост во главе с бумагами финкомпаний, индекс МосБиржи превысил 2630п

Москва. 27 апреля. Рынок акций РФ после нейтрального открытия в четверг возобновил рост во главе с бумагами финансовых компаний, несмотря на упавшую нефть и разнополярные сигналы с внешних фондовых площадок из-за опасений мировой рецессии в условиях сохранения жесткой монетарной политики ведущих центробанков. Индекс Мосбиржи превысил 2630 пунктов, лидирует ВТБ.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2630,87 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1015,12 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,9%.

Доллар стоит 81,65 рубля (+0,03 рубля).

Подорожали акции ВТБ (+3,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+3,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,8%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,9% и +0,7% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5% и +0,8% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,4%), акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,1%).

ВТБ раскрыл результаты за первый квартал по российским и международным стандартам финансовой отчетности: в январе-марте консолидированная прибыль составила 146,7 млрд рублей, став рекордным квартальным результатом группы. В то же время рекордный убыток ВТБ за прошлый год исключает вероятность уплаты разового сбора в бюджет РФ.

Подешевели акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,1%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, потенциал нисходящей коррекции на рынке акций РФ выглядит ограниченным: внешний фон четверга можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть пытаются восстановиться вслед за обвалом накануне, а настроения на мировых фондовых площадках несколько улучшились после слабости в середине недели.

Котировки нефти вернулись к уровням конца марта, которые наблюдались до решения ОПЕК+ по расширению объемов сокращения нефтедобычи с мая. Ближайшие поддержки для цен Brent и WTI расположены у $77 и $73,5 за баррель соответственно.

Рынок акций РФ находится в стадии сдержанной нисходящей коррекции с рисками движения индексов МосБиржи и РТС в район 2560 и 995 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). В целом обстановка, однако, в преддверии дивидендных выплат крупнейших эмитентов в мае, остается достаточно спокойной, отмечает Кожухова.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, нефть Brent пытается расти, но пока на рынках преобладают страхи рецессии в Северной Америке и Европе. Азиатские рынки пытаются показать отскок, но в потенциале США наложат очередные санкции на Китай, включая действия против "облачных" сервисов. В самих США есть подвижки с "потолком" госдолга, но пока доминируют временные решения. Впереди оценка роста американской экономики за I квартал, а также оценки потребительского и делового доверия в Европе.

"Российский рынок на этом фоне может консолидироваться или даже показать небольшой рост. Слабеющий в утренние часы рубль также будет способствовать спросу на акции экспортеров", - полагает Кочетков.

По оценкам аналитиков "РСХБ Управление активами", российский рынок акций остается в восходящей фазе. Поддержку рынку сейчас оказывают слабость рубля и дивидендные ожидания инвесторов. Большая часть компаний восстановили выплаты по дивидендам, а доходности в процентном выражении из-за просадки рынка в 2022 году у многих компаний стали двузначными.

"Мы ожидаем, что по мере постепенного переезда российских эмитентов в РФ прибыль, заработанная компаниями, будет перераспределена акционерам в виде дивидендов в достаточно краткосрочной перспективе. Наиболее доходными, ориентированными на дивиденды, секторами российского рынка акций являются финансовый, электроэнергетический и нефтегазовый. Именно эти сектора являются основной поддерживающей силой индекса Мосбиржи. Характерными пиковыми месяцами дивидендных отсечек на рынке являются май и июль. В эти месяцы фондовые индексы подвергаются наибольшему давлению со стороны акций компаний, проходящих через фиксацию дивидендных реестров. Например, в мае суммарный отрицательный эффект от этих событий может достигать 2% доходности индекса. Поэтому сейчас перспектива российского рынка акций видится умеренно-негативной до середины мая, с переходом в более позитивную фазу, по мере поступления дивидендных выплат ближе к концу месяца", - полагают аналитики.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, основным препятствием для роста рынка акций РФ выступают нефть Brent дешевле $80 за баррель и приближающиеся майские праздники.

"Очередные проблемы с американскими банками подогревают мысли о росте вероятности начала мировой рецессии. Нефть растеряла весь рост, вызванный новостями в начале апреля о добровольном сокращении производства странами ОПЕК+ с мая. Остается надеяться на США, где с началом теплого сезона резко увеличивается потребление топлива", - отмечает эксперт.

Поводом для роста акций ВТБ накануне стали прогнозы банка о росте ипотечного и потребительского кредитования, а также новости о запуске онлайн-платформы банка в мессенджере VK (MOEX: VKCO). Однако на рынке есть бумаги перспективнее ВТБ - например, "Яндекс", который вырос в ожидании отчета за I квартал. От отчетности будет зависеть дальнейшая динамика бумаг "Яндекса", полагает Антонов.

В США в среду снизились индексы акций S&P 500 (-0,4%) и Dow Jones (-0,7%), но подрос Nasdaq (+0,5%) благодаря повышению котировок акций крупных технологических компаний, которые опубликовали сильную квартальную отчетность.

В Азии в четверг динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,3%, южнокорейский Kospi прибавил 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Негативное влияние на настроения трейдеров оказывают, в том числе, неопределенные перспективы мировой экономики, а также ухудшение ситуации в банковской сфере США, отмечает Trading Economics.

Банк Японии в четверг-пятницу проводит первое заседание под руководством нового главы - Кадзуо Уэда. Ранее на этой неделе он подтвердил намерение сохранять мягкую денежно-кредитную политику в стране.

На нефтяном рынке цены утром в четверг корректируются вверх после падения накануне, вызванного опасениями относительно возможности рецессии в экономике США и сокращения спроса на топливо вследствие этого, пишет Trading Economics. Кроме того, ситуация в банковском секторе страны остается напряженной, что также оказывает негативное влияние на настроения трейдеров.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $78,28 за баррель (+0,8% и -3,8% в среду), июньская цена WTI - $74,69 за баррель (+0,3% и -3,6% накануне).

Локальную поддержку рынку оказали свежие данные Минэнерго США об изменении резервов нефти на прошлой неделе: запасы нефти в стране уменьшились на 5,05 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,5-2,3 млн), запасы бензина снизились на 2,41 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,15-1,5 млн), резервы дистиллятов сократились на 577 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 1,08-1,2 млн).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 14,4 млрд рублей (из них 4,17 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 3 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,1 млрд рублей на акции "Татнефти").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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