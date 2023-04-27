Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг X5

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг (GDR) X5 Retail Group, сообщается в обзоре аналитиков.

"Представленные X5 Retail Group результаты за 1К23 по МСФО оказались в целом на уровне ожиданий, поэтому мы оцениваем публикацию отчетности как нейтральный для котировок бумаг фактор. Некоторое ухудшение показателей прибыльности стало следствием стремления компании к увеличению рыночной доли и развития сети "Чижик", что считаем вполне обоснованной стратегией в сегодняшних условиях", - отмечает эксперт Константин Белов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.