Вероятна повышенная волатильность курса рубля в конце текущей недели - "Открытие Инвестиции"

Вероятна повышенная волатильность курса рубля в конце текущей недели, считает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

"Рубль завершил торги среды нейтрально относительно доллара, укрепился относительно юаня, но ослаб против евро, - напоминает эксперт. - С одной стороны, на рубль оказывала давление дешевеющая нефть, но налоговый период пока позволяет достаточно успешно противостоять внешнему давлению. С другой стороны, динамика на российском рынке повторяла ситуацию на Forex. От ФРС ждут повышения ставки на следующей неделе, но это повышение может оказаться последним в цикле ужесточения американского регулятора. Меж тем в еврозоне ситуация с инфляцией заметно хуже, а по сей причине у ЕЦБ ещё более долгий путь. Соответственно, рынок реагирует на будущее сокращение доходностей между европейскими и американскими долговыми обязательствами. В конце недели ждём роста волатильности по рублю на фоне решения ЦБ РФ, которое вряд ли изменит текущие параметры денежной политики, а также длинных первомайских выходных".

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