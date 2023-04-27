Возможно снижение доходностей ОФЗ на несколько базисных пунктов в четверг - SberCIB

Возможно снижение доходностей рублевых гособлигаций еще на несколько базисных пунктов в течение торговой сессии в четверг, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Минфин на аукционах 26 апреля разместил ОФЗ на 60 млрд руб. без значительных премий к вторичному рынку. Инвесторы восприняли результаты позитивно - доходности бумаг со сроком погашения более пяти лет снизились в среднем на 2 б.п. После закрытия торгов стало известно, что недельная инфляция в России ускорилась до 0,1% с 0,04% неделей ранее. Такая инфляция не будет препятствием для снижения доходностей в четверг еще на несколько базисных пунктов", - отмечают эксперты в комментарии.

Рубль может закрепиться вблизи 81,7 руб./$1 на торгах в четверг при поддержке экспортеров, полагают в инвестбанке.

В четверг выйдут данные по ВВП США за первый квартал 2023 года: если рост окажется вблизи прогнозируемых 2% квартал к кварталу, цена на нефть может закрепиться в диапазоне $78-79 за баррель; при заметном превышении прогноза нефть может подорожать до $80 за баррель, а при значительном снижении может скорректироваться до $76 за баррель, считают аналитики SberCIB.

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