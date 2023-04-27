Изменения в налогообложении обусловят существенный рост внутренних цен на нефтепродукты - Инвестбанк Синара

Ожидаемые изменения в налогообложении могут привести к существенному росту внутренних цен на нефтепродукты в среднесрочной перспективе, полагают аналитики "Инвестиционного банка Синара" Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев.

"Недавно агентство Bloomberg сообщило, что российские власти рассматривают возможность того, чтобы поднять индикативные цены на бензин и дизельное топливо в формуле расчета субсидий на 50%. Вице-премьер РФ А. Новак подтвердил, что правительство обсуждает изменения параметров демпфера. Подтверждение предстоящих изменений, негативных для нефтедобытчиков, - плохая новость для всех вертикально интегрированных компаний. Наиболее уязвимыми в этой ситуации нам представляются "Татнефть", "Газпром нефть" и "Башнефть"; на "Сургутнефтегазе" изменения должны сказаться меньше всего. В среднесрочной перспективе из-за такого изменения в налогообложении очень вероятен существенный рост внутренних цен на нефтепродукты", - отмечают эксперты.

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