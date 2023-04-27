Ключевые события четверга в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика США, операционные и финансовые результаты российских компаний:

- ВВП США за первый квартал;

- Еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в США;

- Индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США в марте;

- Операционные результаты "О''КЕЙ" и Fix Price за первый квартал;

- Результаты "РусГидро" , "ТГК-1" и "Юнипро" за первый квартал по РСБУ;

- Отчетность X5 Retail Group и "Яндекса" за первый квартал по МСФО.

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