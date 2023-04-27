Вероятны нейтральные движения на рынке ОФЗ в четверг - ПСБ

Инвесторы на рынке рублевых гособлигаций, скорее всего, предпочтут занять выжидательную позицию перед заседанием Банка России по ключевой ставке (28 апреля), полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Опубликованные в среду вечером данные по замедлению инфляции в РФ до 2,5-2,6% в годовом сравнении (3,5% в конце марта) вряд ли окажут влияние на рынок рублевых гособлигаций на торгах в четверг. Перед заседанием ЦБ РФ в пятницу, 28 апреля, инвесторы, скорее всего, предпочтут занять выжидательную позицию. Кроме того, умеренное давление на рынок будет оказывать нефть", - отмечает эксперт в комментарии.

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