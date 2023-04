Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 27 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в также ожиданий итогов пятничного заседания ЦБ РФ по ставке (консенсус-прогноз предполагает сохранение ключевой ставки на уровне 7,5% годовых), полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики. Nasdaq увеличился благодаря повышению котировок акций крупных технологических компаний, которые опубликовали сильную квартальную отчетность. При этом негативное влияние на настроения инвесторов оказали опасения относительно ситуации в First Republic Bank. Банк совместно с американскими регуляторами пытается найти решение, которое позволило бы ему стабилизировать бизнес, сообщила Financial Times со ссылкой на источники. При этом рассматривается возможность как полной, так и частичной продажи бизнеса. Котировки акций First Republic Bank в среду рухнули почти на 30%.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют разнонаправленные изменения. Негативное влияние на настроения трейдеров оказывают, в том числе, неопределенные перспективы мировой экономики, а также ухудшение ситуации в банковской сфере США. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов увеличилось менее чем на 0,1%. Банк Японии в четверг-пятницу проводит первое заседание под руководством нового главы - Кадзуо Уэда. Ранее на этой неделе он подтвердил намерение сохранять мягкую денежно-кредитную политику в стране. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:41 МСК поднялся на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 0,2%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:37 МСК увеличился на 0,4%. Вместе с тем значение австралийского индекса S&P/ASX 200 снизилось на 0,4%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок в четверг утром корректируются вверх после сильного падения в предыдущие дни. Снижение было обусловлено опасениями относительно возможности рецессии в экономике США и сокращения спроса на топливо вследствие этого. Кроме того, ситуация в банковском секторе страны остается напряженной, что также оказывает негативное влияние на настроения трейдеров. Между тем поддержку рынку оказали данные о сокращении резервов топлива в США.

Котировки июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составили $78,08 баррель, что на 0,5% выше цены на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подешевели на 3,8% - до $77,69 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи поднялась утром на 0,32% - до $74,54 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов упала на 3,6% и составила $74,3 за баррель.

Запасы нефти на прошлой неделе уменьшились на 5,05 млн баррелей - до 460,91 млн баррелей, свидетельствуют данные министерства энергетики. Эксперты ожидали снижения на 1,5 млн баррелей. Резервы бензина сократились на 2,41 млн баррелей, дистиллятов - на 577 тыс. баррелей. Средний прогноз аналитиков предполагал уменьшение соответственно на 1,5 млн баррелей и на 1,08 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 26 апреля снизилась в 1,7 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 18,506 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,216 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду снизился всего на 0,005% и составил 109,42 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,02%, поднявшись до 850,16 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (+0,37%), "МТС-001P-22" (+0,07%) и "ГК Самолет БО-ПО9" (+0,07%), а в лидерах снижения - облигации "ТрансКонтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (-0,18%), "Почта России БО-002P-03" (-0,14%) и "Сбербанк-001Р-SBER17" (-0,1%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Мегафон" (MOEX: MFON) полностью разместило выпуск 2-летних облигаций серии БО-002Р-03 объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 19 апреля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,9% годовых, купоны квартальные.

"ДОМ.РФ Ипотечный агент" завершил размещение 10-летних облигаций серии БО-001P-33 объемом 16,5 млрд рублей с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства от ДОМ.РФ. Сбор заявок на выпуск прошел 25 апреля за час. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,6% годовых и зафиксирована на весь срок обращения.

Россельхозбанк (РСХБ) разместил 1 млн 464 тыс. 418 облигаций серии БO-07-002P по цене 100% от номинала. Заявленный объем выпуска составляет 5 млрд рублей, номинальная стоимость бондов - 1 тыс. руб. Таким образом, банк разместил 29,29% эмиссии. Россельхозбанк начал размещение 2-летнего выпуска в апреле 2023 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные.

ООО "Сейф-финанс" полностью разместило выпуск дебютных 2-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 700 млн рублей. Размещение займа началось 2 марта текущего года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11,5% годовых. Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны квартальные, предусмотрена оферта через год с исполнением в марте 2024 года. Выпуск размещен в рамках программы облигаций на 3 млрд рублей.

ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) полностью разместила облигации серий 01-КИ, 02-КИ и 03-КИ с залоговым обеспечением денежными требованиями общим объемом 6,1 млрд рублей. Выпуски размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Приобретатель - Сбербанк (MOEX: SBER) России. Номинал одной облигации серии 01-КИ составляет 2,01 млрд руб., серии 02-КИ - 2,157 млрд руб., серии 03-КИ - 1,938 млрд руб. Количество облигаций в каждом выпуске составляет 1 шт. Дата погашения серии 01-КИ - 30 июня 2029 года, серии 02-КИ - 30 сентября 2029 года, серии 03-КИ - 31 марта 2031 года. По всем выпускам предусмотрена амортизация. Ставка купонов будет плавающей с привязкой к ключевой ставке ЦБ, премия к которой составит 3,5%.

АО "Уральская сталь" (входит в группу "Загорского трубного завода", ЗТЗ) установило ставку 1-12-го купонов 3-летних облигаций серии БО-001Р-02 объемом 10 млрд рублей на уровне 10,6% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 11,03% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 26 апреля. В ходе маркетинга объем размещения был увеличен с "не менее 5 млрд рублей" до 10 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 28 апреля. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 50 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

ООО "Сфера финансов" (прежнее название "Держава-платформа") установило ставку 10-го купона облигаций серии БО-01Р-02 на уровне 8% годовых, по бондам серии БО-01Р-03 - в размере 7% годовых. Компания в октябре 2018 года разместила облигации серии БО-01Р-02 объемом 250 млн рублей. В августе и декабре 2019 года эмитент доразместил выпуск еще на 1 млрд рублей, таким образом, в настоящее время объем выпуска в обращении составляет 1,25 млрд рублей. Ставка текущего купона - 8% годовых. Выпуск облигаций серии БО-01Р-03 объемом 250 млн рублей был размещен в ноябре 2018 года. Ставка текущего купона - 7% годовых. Срок обращения бондов обоих выпусков - 14,5 лет. По займам предстоят оферты с исполнением 23 мая.

ООО "МВ финанс" (эмитент облигаций группы "М.Видео-Эльдорадо" (MOEX: MVID)) выкупило по оферте 5 млн 775,002 тыс. облигаций серии 001Р-01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 57,75% выпуска. Компания разместила 3-летний выпуск на 10 млрд рублей в апреле 2021 года по ставке полугодового купона 7,3% годовых. Ставка текущего купона до погашения - 11% годовых.

ООО "ЮниМетрикс" выставило на 23 мая оферту на приобретение облигаций 1-й серии в количестве не более 94 тыс. штук. Цена приобретения составит 100% от номинала. Период предъявления требований о приобретении - с 11 по 17 мая. Компания разместила 3-летние облигации на 400 млн рублей в сентябре 2019 года по ставке 12,5% годовых. В мае 2022 года эмитент допустил технический дефолт при выплате купона, однако через пару дней смог выплатить денежные средства. В августе 2022 года компания увеличила срок обращения выпуска на 4 года - до 7 лет. Ставки 37-48-го купонов установлены на уровне 15% годовых, 49-84-го - 12% годовых, купоны ежемесячные. Установлена амортизационная система погашения: по 25% от номинала бумаг будет погашено в даты окончания 72-го, 76-го, 80-го и 84-го купонов. Кроме того, предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 37-83-го купонных периодов. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.