Индекс Мосбиржи может опуститься до 2600п и даже ниже на торгах в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит снижение к отметке 2600 пунктов на торгах в четверг, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Головинова.

"Не исключаем, что в течение дня индекс может опуститься и ниже указанной отметки. В аутсайдерах, вероятно, окажутся акции нефтегазовых компаний, но снижение будет сдержанным на фоне слабеющего рубля и дивидендных ожиданий. Кроме того, в четверг состоится заседание СД "Татнефти", в повестке дня которого значится выплата дивидендов. Финансовую отчетность опубликуют Fix Price и X5 Retail Group", - отмечает эксперт.

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