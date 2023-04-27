Резкое ослабление рубля пока маловероятно - ПСБ

Резкое ослабление рубля по отношению к доллару США пока маловероятно, баланс спроса и предложения на рынке выглядит устойчивым, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Доллар демонстрирует рост к рублю в четверг утром, приблизившись к отметке 82 руб./$1. Полагаем, что давление на позиции оказывает сужение предложения иностранной валюты. По нашим оценкам, в рамках торговой сессии доллар может протестировать отметку 82 руб./$1, однако резкого ослабления рубля ожидать не приходится - баланс спроса и предложения на рынке выглядит устойчивым", - отмечает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.