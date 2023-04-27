Возможно снижение индекса Мосбиржи к 2470-2500п в ближайшее время - БКС Экспресс

Возможно снижение индекса Мосбиржи на 4,5-5,6% (2470-2500 пунктов) в рамках коррекции в ближайшее время на слабом внешнем фоне, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Российский рынок акций в среду продолжил выглядеть слабо. Новых драйверов для продолжения растущего тренда не появлялось, при этом торговая активность и обороты на рынке невысокие. На этом фоне индекс Мосбиржи пусть медленно, но начал сползать вниз. Риски продолжения отката повышенные, учитывая слабый внешний фон. Невыразительную динамику показывают ключевые западные площадки, а также основные commodities, - пишет аналитик в обзоре. - По индексу Мосбиржи среднесрочные ориентиры в районе 2680-2740 пунктов пока достигнуты не были. Они остаются актуальными, но подъем к ним откладывается. В ближайшее время не исключаем локальное сползание котировок. При этом начавшееся движение не говорит о развороте тренда, а выступает лишь стандартным элементом коррекции. Так, в качестве ближайших сильных уровней поддержки можно выделить область 2470-2500 пунктов. Это на 4,5-5,6% ниже текущих уровней индекса".

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