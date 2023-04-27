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27 апреля 2023 года 09:10

Nasdaq вырос на сильной отчетности техкомпаний

S&P 500 и Dow Jones снизились в среду, Nasdaq вырос вслед за акциями технологических компаний. Фондовые индексы Азии меняются без единой динамики в четверг. Нефть корректируется вверх на торгах в четверг.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики.

Nasdaq увеличился благодаря повышению котировок акций крупных технологических компаний, которые опубликовали сильную квартальную отчетность.

При этом негативное влияние на настроения инвесторов оказали опасения относительно ситуации в First Republic Bank, сообщает MarketWatch.

Банк совместно с американскими регуляторами пытается найти решение, которое позволило бы ему стабилизировать бизнес, сообщила Financial Times со ссылкой на источники. При этом рассматривается возможность как полной, так и частичной продажи бизнеса. Котировки акций First Republic Bank в среду рухнули почти на 30%.

"Проблемы в First Republic Bank, несомненно, вновь вскрыли мартовские язвы, поскольку инвесторы снова беспокоятся о состоянии финансовой системы", - полагает инвестиционный директор AJ Bell Расс Моулд.

Цена акций Activision Blizzard (SPB: ATVI) упала на 11,5% после того, как британское Управление по защите конкуренции и рынкам заблокировало покупку этого разработчика и издателя видеоигр компанией Microsoft за $68,7 млрд.

Alphabet Inc. (SPB: GOOG), холдинговая компания Google, увеличила выручку в первом квартале на 3%, причем показатель превзошел прогнозы рынка. Кроме того, совет директоров одобрил обратный выкуп акций на сумму до $70 млрд. Тем не менее, котировки бумаг компании, которые росли в начале сессии, к концу торгов опустились на 0,1%.

Стоимость акций Texas Instruments (SPB: TXN) снизилась на 3,7%. Разработчик и производитель полупроводниковых компонентов сократил чистую прибыль в январе-марте на 22%, хотя скорректированный показатель и выручка оказались лучше консенсус-прогнозов.

В то же время цена бумаг Microsoft Corp. (SPB: MSFT) подскочила на 7,2%, став лидером роста среди компаний, входящих в расчет Dow Jones. Разработчик программного обеспечения в третьем квартале 2023 финансового года (январь-март) увеличил чистую прибыль на 9%, выручку - на 7%, при этом оба показателя оказались лучше ожиданий аналитиков.

Boeing Co. (SPB: BA), один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в первом квартале сократил чистый убыток почти в три раза, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания аналитиков. Цена акций компании поднялась на 0,4%.

Акции владельца сети ресторанов Chipotle Mexican Grill (SPB: CMG) взлетели почти на 13% также благодаря хорошей квартальной отчетности.

Dow Jones Industrial Average в среду уменьшился на 228,96 пункта (на 0,68%) и составил 33301,87 пункта. Лидерами снижения котировок среди компонентов индекса стали акции Home Depot Inc. (SPB: HD), подешевевшие на 2,8%, Merck & Co. (SPB: MRK) - на 2,7%, Honeywell International (SPB: HON) - на 2,6%.

Значение Standard & Poor''s 500 опустилось за день на 15,64 пункта (на 0,38%) - до 4055,99 пункта.

В то же время индекс Nasdaq Composite по итогам торгов увеличился на 55,19 пункта (на 0,47%) и завершил сессию на отметке 11854,35 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют разнонаправленные изменения.

Негативное влияние на настроения трейдеров оказывают, в том числе, неопределенные перспективы мировой экономики, а также ухудшение ситуации в банковской сфере США, отмечает Trading Economics.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:36 МСК увеличилось на 0,05%.

Банк Японии в четверг-пятницу проводит первое заседание под руководством нового главы - Кадзуо Уэда. Ранее на этой неделе он подтвердил намерение сохранять мягкую денежно-кредитную политику в стране.

Лидерами снижения котировок выступают акции производителя чипов Advantest Corp. (-10,3%) и банка Nomura (-7,4%).

Бумаги других представителей технологической сферы также дешевеют, в том числе Softbank Group - на 1,4%, Tokyo Electron - на 0,8%, Recruit Holdings - на 0,2%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:41 МСК поднялся на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 0,2%.

Страховая компания Ping An Insurance почти в 1,5 раза нарастила чистую прибыль по итогам первого квартала на фоне восстановления национальной экономики. Котировки акций страховщика взлетели на 5,9% и показывают самый значительный подъем среди компаний, которые входят в расчет Hang Seng.

Также на Гонконгской фондовой бирже дорожают бумаги других финансовых компаний, в том числе China Life Insurance Co. (SPB: 2628) - на 3,6%, HSBC - на 2,2%, Hang Seng Bank - на 1,4%.

В то же время снижается цена акций ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) - на 2,3% и 0,9% соответственно, интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 2,4%, чипмейкера Sunny Optical Technology Group Co. - на 1,4%.

Стоимость Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. опустилась на 1,3%, несмотря на хорошую квартальную отчетность. Оператор Гонконгской фондовой биржи в первом квартале увеличил чистую прибыль на 27,7%, выручку - на 19%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:37 МСК увеличился на 0,4%.

Акции одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. подорожали на 0,3%, сталелитейной Posco - на 2,4%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,3%.

Значение австралийского индекса S&P/ASX 200 снизилось на 0,4%.

Капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP выросла на 0,3%, конкурирующей Rio Tinto - уменьшилась на 0,5%.

Цены на нефть эталонных марок в четверг корректируются вверх после сильного падения в предыдущие дни.

Снижение обусловлено опасениями относительно возможности рецессии в экономике США и сокращения спроса на топливо вследствие этого, пишет Trading Economics. Кроме того, ситуация в банковском секторе страны остается напряженной, что также оказывает негативное влияние на настроения трейдеров.

Между тем поддержку рынку оказали данные о сокращении резервов топлива в США.

Котировки июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:01 МСК составляли $77,93 баррель, что на $0,24 (на 0,3%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подешевели на $3,08 (на 3,8%) - до $77,69 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась утром на $0,18 (на 0,2%) - до $74,48 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов упала на $2,77 (на 3,6%) и составила $74,3 за баррель.

Запасы нефти на прошлой неделе уменьшились на 5,05 млн баррелей - до 460,91 млн баррелей, свидетельствуют данные министерства энергетики. Эксперты ожидали снижения на 1,5 млн баррелей.

Резервы бензина сократились на 2,41 млн баррелей, дистиллятов - на 577 тыс. баррелей. Средний прогноз аналитиков предполагал уменьшение соответственно на 1,5 млн баррелей и на 1,08 млн баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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