27 апреля 2023 года 09:00
Рубль утром стабилен относительно доллара и юаня на фоне отсутствия ярких сигналов
Москва. 27 апреля. Доллар США слегка подрастает, юань стабилен на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль не меняется в условиях общей внешней неопределенности и отсутствия ярких сигналов.
По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 81,77 руб./$1 (+15,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 14,26 коп. выше уровня действующего официального курса.
Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,7 коп. - до 11,771 рубля.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен в условиях общей внешней неопределенности: мировые рынки капитала меняются разнонаправленно, нефтяные котировки также не пришли к единой динамике. Ярких сигналов, способных нацелить нацвалюту на рост или снижение, не наблюдается.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $78 за баррель, что на 0,4% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена июньских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $74,49 за баррель, что на 3,83% ниже относительно итогового значения предыдущей сессии.
Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики: S&P 500 и Dow Jones снизились, Nasdaq вырос.
Nasdaq увеличился благодаря повышению котировок акций крупных технологических компаний, которые опубликовали сильную квартальную отчетность.
При этом негативное влияние на настроения инвесторов оказали опасения относительно ситуации в First Republic Bank, сообщает MarketWatch. Банк совместно с американскими регуляторами пытается найти решение, которое позволило бы ему стабилизировать бизнес, сообщила Financial Times со ссылкой на источники. При этом рассматривается возможность как полной, так и частичной продажи бизнеса. Котировки акций First Republic Bank в среду рухнули почти на 30%.
Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в четверг также меняются разнонаправленно: японский Nikkei 225 теряет 0,25%, китайский CSI300 растет на 0,11%, гонконгский Hang Seng теряет 0,04%, южнокорейский Kospi прибавляет 0,04%, австралийский индекс S&P/ASX 200 снижается на 0,43%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,63%.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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27 апреля 2023 года 16:24
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Amazon.com Inc. с целью $120 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,3%, стоп-приказ: $97,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.
"Amazon опубликует отчетность за I квартал... читать дальше
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27 апреля 2023 года 16:02
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"Boston Scientific в 1К23 увеличила чистую прибыль до $0,47 на акцию, выручку - до $3,39 млрд. Оба показателя оказались выше ожиданий рынка. Мы... читать дальше
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27 апреля 2023 года 15:41
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"Совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить дивиденды за 4К22 на уровне 27,71 руб. на акцию. Дивдоходность выплаты по текущим ценам для... читать дальше
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27 апреля 2023 года 15:20
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "Яндекса", сообщается в комментарии аналитика Константина Белова.
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27 апреля 2023 года 15:00
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Татнефти" с целью 460 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,8%, стоп-приказ: 400 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.
Совет директоров "Татнефти" рекомендовал... читать дальше
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27 апреля 2023 года 14:42
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Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price опубликовала некоторые операционные и финансовые результаты за первый квартал 2023... читать дальше
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27 апреля 2023 года 14:23
Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Alphabet Inc. со $121 до $125 за штуку и подтверждает позитивный взгляд на перспективы бумаг компании, сообщается в комментарии аналитика Михаила Денисламова.
"Квартальные результаты материнской компании Google Alphabet оказались сильнее ожиданий.... читать дальше
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27 апреля 2023 года 14:05
"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций "Татнефти" на фоне рекомендации СД компании о выплате дивидендов за IV квартал 2023 года, сообщается в комментарии банка.
"Совет директоров "Татнефти" рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов за 4К22 в размере 27,71... читать дальше
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27 апреля 2023 года 13:37
"Финам" сохраняет рейтинг акций Boeing Co. на уровне "покупать" с целевой ценой $254,4 за штуку, что эквивалентно 25%-ному росту от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.
"Boeing представил финансовые результаты за I квартал 2023 года. Скорректированный убыток на акцию составил... читать дальше
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27 апреля 2023 года 13:16
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют позитивную оценку GDR X5 Retail Group на фоне сильного финансового отчета компании по МСФО за 1К23, говорится в комментарии.
"X5 Group в I квартале 2023 года увеличила прибыль почти в четыре раза, - указывает аналитик Маргарита Яковлева. - Компании удалось... читать дальше
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27 апреля 2023 года 12:50
Ожидания хороших перспектив бизнеса Whoosh в 2023г уже отражены в котировках акций компании, полагает аналитик Альфа-банка Анна Курбатова.
"Whoosh опубликовала результаты за 2022 год и провела онлайн-звонок для инвесторов. Результаты за год (выручка +55% г/г, маржа EBITDA - 51%) не принесли... читать дальше
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Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций американского производителя медицинского оборудования и расходных материалов Boston Scientific с прогнозной стоимостью на уровне $49,2 за штуку на август 2023 года и рейтинг "покупать" для бумаг ведущего американского оператора возобновляемой энергетики... читать дальше
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27 апреля 2023 года 12:06
Банк России, скорее всего, возьмет паузу на заседании по ставке в эту пятницу, 28 апреля, полагают эксперты Альфа-банка Наталья Орлова и Ирина Ростовцева.
"Как сообщил Росстат, инфляция составила 0,1% н/н за период дс 18 по 24 апреля. Инфляция с начала месяца составила 0,3%, и годовая инфляция... читать дальше
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27 апреля 2023 года 11:46
инам" сохраняет рейтинг "держать" для акций одного из крупнейших частных провайдеров услуг здравоохранения в США HCA Healthcare с прогнозной стоимостью на уровне $281,4 за штуку на фоне опубликованной отчетности эмитента за первый квартал 2023 года, сообщается в комментарии инвестиционной... читать дальше
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27 апреля 2023 года 11:28
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысили целевую цену акций Alphabet Inc. до $129 за штуку после публикации отчетности за 1К23, сохранив рекомендацию "покупать" для бумаг компании, сообщается в обзоре.
Предполагаемый потенциал роста котировок акций интернет-гиганта составляет 24% от... читать дальше
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