Рубль утром стабилен относительно доллара и юаня на фоне отсутствия ярких сигналов

Москва. 27 апреля. Доллар США слегка подрастает, юань стабилен на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль не меняется в условиях общей внешней неопределенности и отсутствия ярких сигналов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 81,77 руб./$1 (+15,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 14,26 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,7 коп. - до 11,771 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен в условиях общей внешней неопределенности: мировые рынки капитала меняются разнонаправленно, нефтяные котировки также не пришли к единой динамике. Ярких сигналов, способных нацелить нацвалюту на рост или снижение, не наблюдается.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $78 за баррель, что на 0,4% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена июньских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $74,49 за баррель, что на 3,83% ниже относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики: S&P 500 и Dow Jones снизились, Nasdaq вырос.

Nasdaq увеличился благодаря повышению котировок акций крупных технологических компаний, которые опубликовали сильную квартальную отчетность.

При этом негативное влияние на настроения инвесторов оказали опасения относительно ситуации в First Republic Bank, сообщает MarketWatch. Банк совместно с американскими регуляторами пытается найти решение, которое позволило бы ему стабилизировать бизнес, сообщила Financial Times со ссылкой на источники. При этом рассматривается возможность как полной, так и частичной продажи бизнеса. Котировки акций First Republic Bank в среду рухнули почти на 30%.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в четверг также меняются разнонаправленно: японский Nikkei 225 теряет 0,25%, китайский CSI300 растет на 0,11%, гонконгский Hang Seng теряет 0,04%, южнокорейский Kospi прибавляет 0,04%, австралийский индекс S&P/ASX 200 снижается на 0,43%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,63%.