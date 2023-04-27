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Главная / Мнения аналитиков / Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "держать" для акций Biogen
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27 апреля 2023 года 09:09
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "держать" для акций Biogen
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "держать" для акций Biogen Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $292 за штуку на фоне опубликованного лучше ожиданий отчета эмитента за первый квартал 2023 года, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-BIOGEN-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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