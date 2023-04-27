Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "держать" для акций Biogen Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $292 за штуку на фоне опубликованного лучше ожиданий отчета эмитента за первый квартал 2023 года, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

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