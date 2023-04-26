Рынок акций РФ в четверг просел к 2620п по индексу Мосбиржи вслед за нефтью, выросли ВТБ, "Юнипро" и "ТГК-1" на новостях

Москва. 26 апреля. Рынок акций РФ в среду просел вслед за подешевевшей нефтью и на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс Мосбиржи просел к 2620 пунктам, зафиксировав умеренное снижение по итогам третьих торгов подряд. Выросли акции ВТБ (+4,2%) на корпоративных новостях, также подросли бумаги "Юнипро" (+5,4%) и "ТГК-1" (+5,1%) на сообщениях о передаче Росимуществу в управление долей нерезидентов в компаниях.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2620,33 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1011,06 пункта (-0,3%); динамика цен blue chips на Московской бирже оказалась смешанной в пределах 4,2%.

Доллар к 18:50 МСК стоил 81,65 рубля (+0,03 рубля).

Подешевели акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,8% и -1,7% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,9%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,3%).

Подорожали акции ВТБ (+4,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,3%).

Акции "Юнипро" выросли до 2,06 рубля (+5,4%; объем торгов превысил 3,026 млрд рублей), "ТГК-1" - до 0,009676 рубля (+5,1%).

Росимущество получило во временное управление принадлежащие иностранным акционерам доли в ПАО "Юнипро" и ПАО "Фортум" (MOEX: TGKJ) в связи с необходимостью ответной реакции на санкции США, следует из опубликованного во вторник вечером указа президента РФ.

В частности, в перечень имущества, подпадающего под временное управление, вошли 83,73% акций ПАО "Юнипро" (принадлежат немецкой Uniper SE), а также акции ПАО "Фортум" - 69,88% акций, принадлежащие Fortum Russia B.V., и 28,35% акций, владельцем которых является Fortum Holding B.V. Компании Fortum в России принадлежит 98,23% в ПАО "Фортум" (бывшая "ТГК-10") и около 30% в ПАО "ТГК-1" (основной акционер - "Газпром энергохолдинг").

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, начавшаяся на рынке акций в начале недели коррекция продолжилась в среду, хотя при этом отмечались выборочные покупки в отдельных бумагах. "Инвесторы очень позитивно оценили возможность будущей синергии от запуска онлайн-платформы банком ВТБ во "Вконтакте", что подогрело спрос на акции этих компаний. Хуже рынка смотрелись выросшие ранее акции девелоперов ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-1,4%) и Cian (MOEX: CIAN) (-1,2%), также подешевели "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,3%)", - отмечает эксперт.

"В целом ситуацию можно было бы представить в виде временного паритета двух сильных игроков. За продолжение движения вверх все еще голосуют компании, не объявившие дивидендную политику, а за существенное снижение выступает лишь достижение рынком годовых максимумов и спекулятивная возможность для игроков "скинуть" бумаги прямо сейчас. Прогноз по индексу МосБиржи на четверг - 2620-2635 пунктов", - полагает Шепелев.

Как отмечает руководитель отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгений Линчик, снижение российских индексов было обусловлено распродажей на рынке нефти, а также снижением иностранных площадок на фоне приближающегося заседания ФРС США и неоднозначных отчетностей крупных американских корпораций.

Индексы МосБиржи и РТС продолжают отходить от своих годовых максимумов в рамках коррекции, однако сохраняют среднесрочные восходящие тренды, оставляя за собой возможность двинуться в сторону 2700 и 1030 пунктов соответственно. Коррекция в ближайшее время может усилиться на фоне ожиданий нового, 11-го, пакета санкций со стороны ЕС, а также вслед за глобальными рынками, полагает эксперт.

Лучше рынка в среду выглядели три сектора: электроэнергетический, телекоммуникационный и транспортный. Рост первого связан с подписанием указа президента РФ, по которому вводится временное внешнее управление в отношении долей в уставных капиталах российских компаний, принадлежащих лицам из недружественных стран, отмечает Линчик.

Цены на нефть в среду падали до уровней, от которых ранее произошел сильный рывок вверх на неожиданном решении ОПЕК+ сократить добычу нефти с мая и до конца года. В США вышли данные о сокращении запасов нефти, что поддержало котировки, но не смогло переломить ситуацию. В ближайшие пару недель информационная повестка будет сосредоточена вокруг заседания ФРС США, а также прогнозов по дальнейшей динамике процентной ставки, полагает Линчик.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, нефть Brent в течение торгов в среду падала ниже $80 за баррель, что создало негативный фон для акций нефтегазового сектора. Инвесторов также взбудоражил указ президента РФ о введении временного внешнего управления со стороны Росимущества в российских компаниях, принадлежащих акционерам из недружественных стран. Прежде всего, это касается энергокомпаний "Юнипро" и Fortum.

Лидерами роста в среду на российском фондовом рынке вновь выступили акции компаний малой и средней капитализации. Среди лидеров подъема можно отметить акции "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+6,5%), подогретые релизом прогнозов РЖД, согласно которым объем железнодорожных грузоперевозок в 2023 году останется на уровне 2022 года или превысит его. Поддержку акциям энергокомпании "ТГК-1" оказала публикация уверенных операционных результатов за I квартал 2023 года.

Акции "Юнипро" скорректировались вниз с достигнутых утром локальных максимумов - видимо, инвесторы опасаются, что внешнее управление может негативно сказаться на операционных и финансовых результатах компании. Подешевели бумаги ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-2,6%), вероятно, в связи с тем, что после успешного IPO ее дочерней компании Genetico инвесторы стали продавать акции головного общества и перекладываться в бумаги пока еще недооцененной "дочки", полагает аналитик.

В четверг, по оценке Мильчаковой, индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 2550-2650 пунктов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций остается в консолидационной фазе в ожидании значимых драйверов движения.

Акции "ТГК-1", которая является российским активом финского концерна Fortum, а также бумаги "Юнипро" (является активом компании Uniper) позитивно отреагировали на новости об их передаче во временное внешнее управление Росимуществу. В ВТБ, тем временем, спрогнозировали увеличение выдачи ипотечных кредитов в первом полугодии текущего года вдвое, до 2,8 трлн руб., а за весь 2023 год ждут рекордных объемов ипотеки и автокредитов при увеличении розничного кредитования в РФ в целом в этом году на 17%. Кроме того, ВТБ до конца апреля намерен запустить онлайн-банк в VK-мессенджере, позволяющий совершать большинство популярных операций внутри социальной сети, отмечает аналитик.

Кроме того, полагает Кожухова, позитивом для акций российских технологичных компаний (VK (MOEX: VKCO), "Яндекс") в середине недели стали сильные квартальные финрезультаты Microsoft и Google. В Microsoft, в частности, сообщили, что искусственный интеллект станет значительным драйвером роста доходов.

Индексы Мосбиржи и РТС завершили сессию немногим ниже поддержек 2625 и 1010 пунктов, что указывает на риски развития коррекции в район 2560 и 995 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Четверг в РФ ожидается насыщенным на квартальные отчетности днем. Дивидендных новостей будут ждать от "Татнефти", Мосбиржи и банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), напомнила Кожухова.

На рынках Азии в среду отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,02%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,7%), снизилась Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,5-0,9%), в США динамика смешанная (Dow просел на 0,02%, S&P 500 и Nasdaq растут на 0,2-1,2%).

Давление на рынки оказали опасения новой волны банковского кризиса в США после публикации отчетности First Republic Bank, показавшей резкий отток средств инвесторов с депозитов в банке в первом квартале.

В центре внимания инвесторов - очередное заседание Банка Японии, итоги которого будут подведены в пятницу. Новый глава японского ЦБ Кадзуо Уэда накануне подтвердил намерение сохранять мягкую денежно-кредитную политику в стране.

Кроме того, на этой неделе должно состояться заседание Политбюро Компартии Китая. Эксперты ожидают, что лидеры правящей партии сфокусируют внимание на мерах улучшения настроя бизнеса, стимулирования занятости и укрепления рынка жилья без дополнительных стимулов. Традиционно итоги заседания Политбюро задают тон политике правительства КНР на ближайшие месяцы.

На нефтяном рынке вечером снижение замедлилось, Brent смогла отыграть рубеж $80 за баррель после выхода статистики Минэнерго США о запасах сырья.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $80,42 за баррель (-0,4% и -2,4% накануне), июньская цена WTI - $76,99 за баррель (-0,6% и -2,1% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 5,05 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,5-2,3 млн), запасы бензина снизились на 2,41 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,15-1,5 млн), резервы дистиллятов сократились на 577 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 1,08-1,2 млн).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (-10,6% и -3,1% "префы"), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-6,4%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (-4,5%), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (-4%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-3,6%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-3,2%).

Выросли бумаги ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (+39,7% и +28,5% "префы"), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (+18,3%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+17,1% и +16,5% "префы"), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+14,3%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (+12,3%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+10,2% и +7,3% "префы"), ПАО "ТНС энерго" (MOEX: TNSE) (+9,1%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+7,7%), ПАО "Уралкуз" (MOEX: URKZ) (+7,2%), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+7,1% и +11,1% "префы"), ПАО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (+5,6%).

Выручка ПАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) (+0,5%) выросла по итогам 2022 года в 1,7 раза, до 562 млрд рублей, говорится в отчетности ТМК по РСБУ. Чистая прибыль компании выросла почти вдвое, до 8,693 млрд рублей. Как сообщалось ранее, в минувший четверг совет директоров ТМК рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по результатам деятельности в 2022 году.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 31,9 млрд рублей (из них 5,594 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 4,63 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) и 2,548 млрд рублей на акции "Газпрома").