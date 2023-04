Цены евробондов РФ в среду вновь продемонстрировали смешанную динамику на фоне незначительных изменений UST

Москва. 26 апреля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали смешанную динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ немного сузились, а для ряда бумаг - слегка расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 10 базисных пунктов - до 62,39% от номинала (их доходность снизилась на 1,5 базисного пункта и составила 9,98% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году подешевели за день на 12 базисных пунктов - до 64,99% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта - до 9,33% годовых; при этом спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 2 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 9 базисных пунктов - до 43,21% от номинала (его доходность снизилась на 2 базисных пункта и составила 12,8% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене всего на 1 базисный пункт - до 43,67% от номинала (их доходность выросла на 5 базисных пунктов - до 36,46% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели за день также на 1 базисный пункт - до 43,27% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта и составила 27,91% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене относительно предыдущего торгового дня 74 базисных пункта, подорожав до 42,17% от номинала (их доходность снизилась на 38 базисных пунктов, составив 21,75% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подешевел на 19 базисных пунктов - до 88,82% от номинала (его доходность выросла на 87 базисных пунктов и составила 32,84% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 1 базисный пункт, составив 65,85% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 26 апреля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в среду незначительные ценовые изменения. Трейдеры пересматривают прогнозы относительно действий Федеральной резервной системы по итогам ближайшего заседания, которое пройдет в начале мая, из-за сохранения напряженной ситуации в банковском секторе.

Около трети трейдеров (31,6%) уже не ожидают, что американский ЦБ продолжит повышение стоимости заимствований. День назад эта вероятность оценивалась в 24%, согласно данным CME FedWatch Tool. Тем не менее большинство экспертов по-прежнему прогнозируют повышение процентных ставок Федрезервом в мае на 25 базисных пунктов с нынешнего диапазона 4,75-5% годовых. Также наиболее вероятным сценарием развития событий аналитики считают их снижение в конце текущего года. При этом прогноз самой ФРС предусматривает, что ставка на конец года будет составлять 5-5,25% годовых.

Котировки акций First Republic Bank падают в среду более чем на 21%. Банк совместно с американскими регуляторами пытается найти решение, которое позволило бы ему стабилизировать бизнес, сообщила Financial Times со ссылкой на источники. При этом рассматривается возможность как полной, так и частичной продажи бизнеса. "Проблемы в First Republic Bank, несомненно, вновь вскрыли мартовские язвы, поскольку инвесторы снова беспокоятся о состоянии финансовой системы", - полагает инвестиционный директор AJ Bell Расс Моулд, слова которого приводит MarketWatch.