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Главная / Мнения аналитиков / Freedom Finance Global повысил целевую цену акций McDonald''s до $295
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26 апреля 2023 года 18:41
Freedom Finance Global повысил целевую цену акций McDonald''s до $295
Freedom Finance Global повысил целевую цену акций McDonald''s Corp. до $295 за штуку на фоне позитивной отчетности компании за 1К23, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Севака Араратяна. "McDonald''s 25 апреля отчитался о результатах I финансового квартала 2023 года - как выручка, так и прибыль эмитента оказались выше наших ожиданий, - отмечает эксперт. - Мы позитивно оцениваем отчет McDonald''s и считаем, что компания имеет сильные конкурентные позиции на рынке. Кроме того, успешные цифровые инициативы и кадровая оптимизация позволяют сети быстрого питания демонстрировать гибкость и эффективность. Мы ожидаем, что эти меры помогут McDonald''s до конца года улучшать свои финансовые показатели, несмотря на ожидания менеджмента по поводу рецессии в США и Европе. Из-за паритета процентных ставок курс доллара снизится по отношению к евро, что приведет к положительной валютной переоценке. С учетом всех изложенных соображений мы поднимаем нашу целевую цену для бумаги McDonald''s Corporation до $295". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-MCDONALD''S-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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26 апреля 2023 года 19:39
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.26 апреля 2023 года 16:29
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