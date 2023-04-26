Конкуренция и слабый рубль создают риски для бизнеса Whoosh - "Открытие Инвестиции"

Конкуренция и слабый рубль создают риски для бизнеса Whoosh, считает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Олег Сыроваткин.

"Эмитент 26 апреля представил финансовые результаты по МСФО за 2022 год. Будучи компанией роста, Whoosh продолжила наращивать выручку высокими темпами, хотя по мере расширения бизнеса они естественным образом замедляются. В условиях быстрого роста бизнеса рентабельность остается высокой, что говорит об успешной работе менеджмента с издержками. Также стоит отметить, что долговая нагрузка компании (чистый долг/EBITDA) остается на низком уровне (1,1х), - отмечает Сыроваткин в обзоре. - В настоящий момент у нас нет актуальной инвестидеи по акциям Whoosh. Компания работает на развивающемся рынке с большими перспективами дальнейшего роста, при этом динамика бизнеса Whoosh будет во многом зависеть от действий конкурентов. Кроме того, негативным фактором для Whoosh выступает ослабление рубля, так как импорт составляет около 80% капитальных расходов компании. Бизнес Whoosh характеризуется сезонностью, поэтому будем следить за отчетами компании за II и III календарные кварталы, которые являются основным операционным сезоном для сервиса аренды самокатов"

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