Инфляция продолжит оказывать давление на цену акций Halliburton - Freedom Finance Global

Инфляция продолжит оказывать давление на котировки акций американского нефтесервисного гиганта Halliburton Co., существенного потенциала роста от текущих уровней у бумаг эмитента в настоящее время нет, считает старший аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев.

"Мы нейтрально оцениваем квартальные результаты Halliburton за 1К23 и ожидаем позитивной реакции рынка на выпущенный отчет. Тем не менее акции эмитента, на наш взгляд, не имеют существенный потенциал роста от текущих уровней. В 2023 году компания может показать доходность по свободному денежному потоку менее 6%, несмотря на существенную геополитическую премию в нефтяных котировках, которая обеспечивает ей высокие ставки по контрактам. По нашему мнению, во второй половине весны инвесторы смогут зайти в акции компании на более привлекательных ценовых уровнях", - пишет эксперт.

Среди потенциальных драйверов роста Пигарев отмечает следующие факторы:

- Решение стран ОПЕК+ о добровольном сокращении добычи на 1,15 млн баррелей в сутки с мая по конец 2023 года может привести к повышению цен на нефть и усилению буровой активности в Северной Америке.

- Во второй половине 2023 года компания может увеличить размер квартального дивиденда на 25%, до $0,2, что позитивно отразится на котировках.

Обращает внимание аналитик инвесткомпании и на возможные риски:

- Наступление рецессии в странах с развитой экономикой может привести к падению цен на нефть и снижению буровой активности, оказав негативное влияние на результаты эмитента.

- Акции компании подвержены рискам со стороны высокой инфляции. Снижение стоимости углеводородов по сравнению с прошлогодними значениями может привести к сокращению стоимости услуг, что окажет давление на маржинальность в условиях высокой инфляции.

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