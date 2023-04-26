"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Visa с прогнозной ценой $272

БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Visa Inc. с прогнозной стоимостью $272 за штуку, что предполагает потенциал роста 19% от текущего уровня, сообщается в обзоре аналитиков.

"Мы оцениваем результаты Visa за 1К23 умеренно позитивно. Основные показатели превзошли консенсус-прогнозы. Отмечаем отсутствие дополнительных судебных издержек по иску от британской юридической компании Harcus Parker, которая планировала подать коллективный иск к Visa и Mastercard в феврале 2023 года. Эмитент - наш топ-пик в финтех-секторе, сохраняем рекомендацию "покупать" с целевой ценой $272 за акцию, потенциал роста - 19%", - пишут эксперты.

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