Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций General Motors до $49

Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций General Motors до $49 за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Дмитрия Позднякова.

"General Motors представила сильные результаты за первый квартал. В частности, автоконцерн отчитался о расширении доли присутствия на основном рынке, в США, на 1,3%. Менеджмент повысил прогнозы до конца текущего года, напомнив инвесторам, что текущий год может стать решающим для сегмента электромобилей", - отмечает аналитик .

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