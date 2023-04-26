Акции Whoosh остаются привлекательной "историей роста"- "Мои Инвестиции"

Акции Whoosh остаются привлекательной "историей роста", дивиденды - приятное дополнение для инвесторов, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" Владимир Беспалов, Полина Панина и Софья Стрельцова.

"Опубликованные в среду результаты Whoosh за 2022 год подтвердили, что бизнес компании сохраняет высокую рентабельность, несмотря на сезонное давление в 4К22. Эмитент рассмотрит вопрос выплаты дивидендов осенью 2023 года с учетом результатов нового сезона (ожидаем выплаты 6 руб./акцию, что предполагает доходность 2,5%), - отмечают эксперты в материале. - На наш взгляд, Whoosh остается привлекательной историей роста, а дивиденды остаются приятным дополнением для инвесторов. Мы ожидаем, что рост рынка кикшеринга может составить в среднем 42% в год в 2022-27 гг. Whoosh, который по итогам 2022 года оставался лидером рынка с долей 48% в денежном выражении, является естественным бенефициаром такого роста. Несмотря на заметный рост котировок в последнее время, компания торгуется с привлекательными мультипликаторами: EV/EBITDA 2023 составляет 6,8х, а на 2024 год - 4,3х. Сохраняем положительный взгляд на компанию".

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