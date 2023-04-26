"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Газпрома с целью 200 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Газпрома" с целевой ценой 200 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,78%, стоп-приказ: 170 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

По мнению аналитиков, из-за отсутствия конкретики по дивидендным выплатам акции "Газпрома" справедливо отстали от других акций. В ситуации, когда многие бумаги выглядят перегретыми для спекулятивной сделки, акции "Газпрома" подходят для спекулятивной сделки. Из последних данных есть отчет за 2022 год по РСБУ. Данные, на взгляд экспертов, вышли неоднозначные, однако это уже учтено в цене. Расчет будущих дивидендов может быть основан на предположениях по косвенным данным. Рынок ждет отчет за 2022 год по МСФО, в случае выхода положительных результатов котировки компании могут вырасти вслед за рынком.

"С технической точки зрения цена пробила уровень поддержки и откатилась к нему уже в качестве уровня сопротивления, сформировав свечой от 24.04 паттерн "Пин-бар". Стоп-лосс можно поставить с запасом за границей пин-бара, а тейк-профит - не доходя до ближайшего уровня сопротивления. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 170 руб. риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,36", - указывают аналитики "Финама".

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