Сохранение ключевой ставки ЦБР не должно стать сюрпризом для рынка ОФЗ - Райффайзенбанк

Сохранение ключевой ставки ЦБ РФ не должно стать сюрпризом для рынка ОФЗ, полагают аналитики Райффайзенбанка Станислав Мурашов и Григорий Чепков.

"Предпосылок к изменению темпов заимствований на рынке ОФЗ пока нет, - пишут эксперты. - Официальные лица повторяют заявления о неизменности планов по исполнению бюджета на 2023 год. Сохранение стратегии привлечения, как мы полагаем, служит одним из сигналов того, что их ожидания относительно размера бюджетного дефицита на конец года удерживаются в пределах 2% ВВП".

Более того, на предстоящем в эту пятницу заседании ЦБ аналитики не ожидают каких-либо изменений в направленности монетарной политики. В текущих условиях наиболее "сюрпризным" для рынка, на их взгляд, могло бы стать решение снизить ключевую ставку, но Э. Набиуллина на прошлой неделе отмечала, что для этого потребуется уменьшение проинфляционных рисков.

"Повышение ключевой ставки, согласно пресс-релизу, возможно в случае усиления этих рисков, чего, на наш взгляд, пока также не происходит - фискальная политика пока не меняет характер, а фактор ослабления рубля имеет более сдержанное влияние на ценовую динамику, чем ранее, - отмечают Мурашов и Чепков. - Это должно послужить сдерживающим фактором для доходностей вдоль кривой ОФЗ. Несмотря на рост доходности 10-летних бумаг (до 11%), заложенная в них форвардная однолетняя ставка остается в диапазоне 6,5-7,0% (что соответствует сценарию снижения ключевой ставки от текущего уровня в 1П2024)".

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