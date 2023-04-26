НОВАТЭК остается фаворитом среди компаний газового сектора РФ - "Финам"

Аналитики "Финама" отмечают "НОВАТЭК" в качестве своего фаворита среди компаний газового сектора РФ и подтверждают рейтинг его акций на уровне "покупать" с целью 1503 руб. за штуку, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

Эксперты нейтрально смотрят на акции российских нефтяников после недавнего ралли, выделяя среди газовых компаний "НОВАТЭК": "Компания продолжает укреплять свои позиции в качестве лидера российской СПГ-отрасли. Также мы полагаем, что сейчас можно с большей уверенностью заявлять о том, что "НОВАТЭКу" удастся реализовать свою стратегию по росту производства СПГ до 57-70 млн тонн в год (против около 21 млн тонн в год в 2022 году)".

Также аналитики напоминают, что в конце текущего года "НОВАТЭК" планирует ввести в эксплуатацию первую линию проекта "Арктик СПГ-2", а в 2026 году завод может выйти на проектную мощность в 19,8 млн тонн.

"Другим важным положительным фактором для "НОВАТЭКа" остается благоприятная конъюнктура на рынке газа и нефти, - подчеркивается в материале. - Для замены российского трубопроводного газа ЕС был вынужден обратиться к рынку СПГ, что вместе с постепенным восстановлением спроса в Китае поддерживает дефицит на газовом рынке".

Повышенные цены на газ, в свою очередь, трансформируются в неплохие для растущей компании дивиденды у "НОВАТЭКа". По итогам II полугодия 2022 года СД рекомендовал выплатить 60,4 руб. на акцию, что соответствует 4,6% доходности, а дивиденды за весь год составили рекордные 105,6 руб. на акцию (8,0% доходности). В 2023 году стратеги "Финама" ожидают снижения выплат до 81,3 руб. на акцию, что соответствует 6,2% доходности, однако с 2024 года уже будет заметен ввод в эксплуатацию "Арктик СПГ-2", на фоне чего дивиденды снова могут перейти к росту.

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