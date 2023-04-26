.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / НОВАТЭК остается фаворитом среди компаний газового сектора РФ - "Финам"
.
26 апреля 2023 года 13:43
НОВАТЭК остается фаворитом среди компаний газового сектора РФ - "Финам"
Аналитики "Финама" отмечают "НОВАТЭК" в качестве своего фаворита среди компаний газового сектора РФ и подтверждают рейтинг его акций на уровне "покупать" с целью 1503 руб. за штуку, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. Эксперты нейтрально смотрят на акции российских нефтяников после недавнего ралли, выделяя среди газовых компаний "НОВАТЭК": "Компания продолжает укреплять свои позиции в качестве лидера российской СПГ-отрасли. Также мы полагаем, что сейчас можно с большей уверенностью заявлять о том, что "НОВАТЭКу" удастся реализовать свою стратегию по росту производства СПГ до 57-70 млн тонн в год (против около 21 млн тонн в год в 2022 году)". Также аналитики напоминают, что в конце текущего года "НОВАТЭК" планирует ввести в эксплуатацию первую линию проекта "Арктик СПГ-2", а в 2026 году завод может выйти на проектную мощность в 19,8 млн тонн. "Другим важным положительным фактором для "НОВАТЭКа" остается благоприятная конъюнктура на рынке газа и нефти, - подчеркивается в материале. - Для замены российского трубопроводного газа ЕС был вынужден обратиться к рынку СПГ, что вместе с постепенным восстановлением спроса в Китае поддерживает дефицит на газовом рынке". Повышенные цены на газ, в свою очередь, трансформируются в неплохие для растущей компании дивиденды у "НОВАТЭКа". По итогам II полугодия 2022 года СД рекомендовал выплатить 60,4 руб. на акцию, что соответствует 4,6% доходности, а дивиденды за весь год составили рекордные 105,6 руб. на акцию (8,0% доходности). В 2023 году стратеги "Финама" ожидают снижения выплат до 81,3 руб. на акцию, что соответствует 6,2% доходности, однако с 2024 года уже будет заметен ввод в эксплуатацию "Арктик СПГ-2", на фоне чего дивиденды снова могут перейти к росту. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-НОВАТЭК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
26 апреля 2023 года 19:39
Рубль практически не изменился к доллару и юаню, но снизился к евро по итогам среды, отыгрывая рост евровалюты на Forex
Москва. 26 апреля. Доллар США и китайский юань лишь незначительно изменились по итогам торгов на Московской бирже в среду, в то время как евро умеренно подорожал; рубль подешевел к бивалютной корзине под давлением продолжающегося падения нефтяных цен, а также в связи с ростом европейской валюты на рынке Forex. читать дальше
.26 апреля 2023 года 19:31
Рынок акций РФ в четверг просел к 2620п по индексу Мосбиржи вслед за нефтью, выросли ВТБ, "Юнипро" и "ТГК-1" на новостях
Москва. 26 апреля. Рынок акций РФ в среду просел вслед за подешевевшей нефтью и на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс Мосбиржи просел к 2620 пунктам, зафиксировав умеренное снижение по итогам третьих торгов подряд. Выросли акции ВТБ (+4,2%) на корпоративных новостях, также подросли бумаги "Юнипро" (+5,4%) и "ТГК-1" (+5,1%) на сообщениях о передаче Росимуществу в управление долей нерезидентов в компаниях. читать дальше
.26 апреля 2023 года 19:01
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию для акций PepsiCo Inc. на уровне "покупать" и повышает целевую цену с $206 до $212, что вместе с дивидендами предполагает совокупную потенциальную доходность 14% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "PepsiCo - компания с... читать дальше
.26 апреля 2023 года 18:51
Цены евробондов РФ в среду вновь продемонстрировали смешанную динамику на фоне незначительных изменений UST
Москва. 26 апреля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали смешанную динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ немного сузились, а для ряда бумаг - слегка расширились. читать дальше
.26 апреля 2023 года 18:41
Freedom Finance Global повысил целевую цену акций McDonald''s Corp. до $295 за штуку на фоне позитивной отчетности компании за 1К23, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Севака Араратяна. "McDonald''s 25 апреля отчитался о результатах I финансового квартала 2023 года - как выручка,... читать дальше
.26 апреля 2023 года 18:26
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций UnitedHealth Group с целевой ценой $600 за штуку, что соответствует потенциалу роста 22% с текущих уровней, говорится в обзоре инвесткомпании. "Снижение расходов, связанных с пандемией, а также сильные результаты... читать дальше
.26 апреля 2023 года 18:04
Конкуренция и слабый рубль создают риски для бизнеса Whoosh, считает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Олег Сыроваткин. "Эмитент 26 апреля представил финансовые результаты по МСФО за 2022 год. Будучи компанией роста, Whoosh... читать дальше
.26 апреля 2023 года 17:41
Инфляция продолжит оказывать давление на котировки акций американского нефтесервисного гиганта Halliburton Co., существенного потенциала роста от текущих уровней у бумаг эмитента в настоящее время нет, считает старший аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев. "Мы нейтрально оцениваем... читать дальше
.26 апреля 2023 года 17:25
БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Visa Inc. с прогнозной стоимостью $272 за штуку, что предполагает потенциал роста 19% от текущего уровня, сообщается в обзоре аналитиков. "Мы оцениваем результаты Visa за 1К23 умеренно позитивно. Основные показатели... читать дальше
.26 апреля 2023 года 17:00
Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций General Motors до $49 за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Дмитрия Позднякова. "General Motors представила сильные результаты за первый квартал. В частности, автоконцерн отчитался о... читать дальше
.26 апреля 2023 года 16:29
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Tencent с прогнозной стоимостью на уровне 400 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. "Акции Tencent выросли в цене на торгах в среду на 2,9% на фоне разговоров о возросшей активности компании по скупке... читать дальше
.26 апреля 2023 года 16:09
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) с целью $90,3 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, стоп-приказ: $79,7, говорится в комментарии инвестиционной компании. "В конце... читать дальше
.26 апреля 2023 года 15:44
инам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Visa Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $255,4 на июнь текущего года, что предполагает потенциал роста 12% от текущего уровня, на фоне представленной оператором крупнейшей международной платежной системы достаточно сильной отчетности за второй... читать дальше
.26 апреля 2023 года 15:23
Акции Whoosh остаются привлекательной "историей роста", дивиденды - приятное дополнение для инвесторов, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" Владимир Беспалов, Полина Панина и Софья Стрельцова. "Опубликованные в среду результаты Whoosh за 2022 год подтвердили, что бизнес компании... читать дальше
.26 апреля 2023 года 15:03
"Финам" сохраняет рейтинг акций Alphabet Inc. на уровне "покупать" с целевой ценой $127 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 22%, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Ксении Лапшиной. "По результатам I квартала 2023 года совокупная выручка Alphabet показала рост на 3% г/г и... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.