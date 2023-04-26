Цена нефти останется на уровнях выше $80/барр. в ближайшей перспективе - "Финам"

Цена нефти, скорее всего, останется на уровнях выше $80 за баррель Brent в ближайшей перспективе, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании "Финам".

Аналитики напоминают, что в марте цены на нефть впервые с конца 2021 года вплотную приближались к отметке $70/барр. В ответ на коррекцию страны ОПЕК+ приняли решение о добровольном сокращении добычи на 1,16 млн барр./сут до конца года.

"Вероятно, страны ОПЕК+ считают уровни цен не менее чем в $80 за баррель наиболее комфортными для себя и планируют поддерживать их, пока это возможно, - пишут эксперты. - Решение ОПЕК+ привело к отскоку цен на нефть, однако есть еще ряд факторов, поддерживающих стоимость черного золота:

- Китай в начале года отменил коронавирусные ограничения и сейчас постепенно восстанавливает и экономику, и спрос на нефть.

- Сохраняется вероятность более сильного сокращения добычи со стороны РФ.

- Запасы нефти в развитых странах продолжают находиться на многолетних минимумах.

- Мировая нефтяная отрасль из-за последствий коронавируса оказалась недоинвестированной".

Стратеги "Финама" ожидают, что на фоне восстановления спроса со стороны Китая и действий ОПЕК+ во II полугодии рынок может перейти к умеренному дефициту. На их взгляд, этот фактор будет поддерживать цены на нефть в ближайшее время и позволит им преимущественно держаться выше отметки $80/барр.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.