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26 апреля 2023 года 11:57

Рынок акций РФ утром консолидируется при смешанной динамике "фишек", раллируют "Юнипро" и "ТГК-1" на новостях

Москва. 26 апреля. Рынок акций РФ утром в среду консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних торговых площадок; раллируют акции "Юнипро" и "ТГК-1" на новостях о передаче Росимуществу РФ в управление долей нерезидентов в компаниях, причем первые обогнали по оборотам Сбербанк.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2626,09 пункта (-0,03%), индекс РТС - 1013,67 пункта (-0,02%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 3,2%.

Доллар стоит 81,62 рубля (+0,01 рубля).

Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6% и -1,2% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), Сбербанка (-0,1%).

Подорожали акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,5%), Ozon (MOEX: OZON) (+0,3%), бумаги Polymetal (MOEX: POLY) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%).

Акции "Юнипро" подскочили на 9,5% (до 2,141 рубля), "ТГК-1" - на 6,4% (до 0,0098 рубля).

Росимущество получило во временное управление принадлежащие иностранным акционерам доли в ПАО "Юнипро" и ПАО "Фортум" (MOEX: TGKJ), в связи с необходимостью ответной реакции на санкции США, следует из опубликованного во вторник вечером указа президента РФ.

В частности, в перечень имущества, попадающего под временное управление, вошли 83,73% акций ПАО "Юнипро" (принадлежат немецкой Uniper SE), а также акции ПАО "Фортум" - 69,88% акций, принадлежащие Fortum Russia B.V., и 28,35% акций, владельцем которых является Fortum Holding B.V. Fortum в России принадлежит 98,23% в ПАО "Фортум" (бывшая "ТГК-10") и около 30% в ПАО "ТГК-1" (основной акционер - "Газпром энергохолдинг").

По оценке руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в среду можно ожидать негативных торгов по причине снижения американских индексов и просадки нефтяных цен, которые продолжают находиться под давлением.

По словам стратега Альфа-банка Джона Волша, давление на рынки оказывают опасения общемировой рецессии, поскольку слабые показатели в отчетностях крупнейших компаний США усилили опасения по поводу замедления экономики США.

На рынках преобладают продажи из-за нервозных настроений в связи с рисками банковского сектора и противоречивыми отчетностями компаний. Рынок акций РФ может получить поддержку в случае восстановления цен на нефть, полагает Волш.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" полагают, что на российском рынке акций среднесрочный восходящий тренд остается в силе, однако на текущей неделе консолидация может продолжиться в отсутствие четких драйверов роста. В среду фьючерсы на основные американские индексы подрастают на фоне сильных результатов Alphabet (Google) и Microsoft, однако техническая картина по индексу S&P 500 ухудшилась. Возможно, глобальные инвесторы увидят более интересные уровни для покупок чуть позже, полагают эксперты.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, в среду индекс МосБиржи будет двигаться в нижней границе диапазона 2600-2650 пунктов.

"Явных триггеров для возобновления роста мы не наблюдаем. Есть небольшое восстановление цен на сырье, что несколько поддержит бумаги экспортеров, однако без мощного позитивного импульса сложно ожидать возвращения восходящей динамики индекса. На этом фоне вероятно сохранение спроса на акции "третьего эшелона", - полагает аналитик.

По оценке ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон утром в среду можно назвать нейтральным. С одной стороны, банковский кризис напомнил о себе в отчетности First Republic Bank, но с другой - отчетности большинства компаний все же положительные. Нефть смогла найти силы для отскока благодаря сокращению запасов в США.

"В Китае власти обещают всемерную поддержку индустрии микрочипов. Впрочем, в Сенате США вновь готовят неприятности для "слишком успешной" компании Huawei. Однако для российского рынка важным является динамика нефти и общее развитие главных торговых партнеров. В Китае следующая неделя будет праздничной, но уже сегодня ясно, что объемы туристических поездок будут самыми высокими за три года. Ждем консолидации или роста на российском рынке, а также продолжения попыток рубля укрепиться", - считает Кочетков.

В США по итогам торгов вторника индексы снизились на 1-2% во главе с Nasdaq, который просел до минимума за месяц на фоне неоднозначной квартальной отчетности компаний и падения котировок акций региональных банков.

First Republic Bank зафиксировал резкий отток средств клиентов с депозитов в начале этого года на фоне мартовского кризиса в банковском секторе США, последовавшего за крахом Silicon Valley Bank. Чистая прибыль банка в январе-марте упала на треть, выручка - на 13%. Котировки акций First Republic Bank во вторник рухнули на 49,4%.

Американская Alphabet (+1,4%), холдинговая компания Google, увеличила выручку в первом квартале 2023 года на 3%, причем показатель превзошел прогнозы рынка. Совет директоров компании одобрил обратный выкуп акций на сумму до $70 млрд. Чистая прибыль Alphabet уменьшилась на 8%, до $15,05 млрд по сравнению с $16,44 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию опустилась до $1,17 с $1,23, что оказалось лучше среднего прогноза рынка в $1,08.

На рынках Азии в среду отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,02%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,9%), минусуют Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,6-1,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Давление на рынки оказывают растущие опасения новой волны банковского кризиса в США после публикации отчетности First Republic Bank, показавшей резкий отток средств инвесторов с депозитов в банке в первом квартале.

В центре внимания инвесторов - очередное заседание Банка Японии, итоги которого будут подведены в пятницу. Новый глава японского ЦБ Кадзуо Уэда накануне подтвердил намерение сохранять мягкую денежно-кредитную политику в стране.

Кроме того, на этой неделе должно состояться заседание Политбюро Компартии Китая. Эксперты ожидают, что лидеры правящей партии сфокусируют внимание на мерах улучшения настроя бизнеса, стимулирования занятости и укрепления рынка жилья без дополнительных стимулов. Традиционно итоги заседания Политбюро задают тон политике правительства КНР на ближайшие месяцы.

На нефтяном рынке утром в среду цены стабилизировались на данных API о падении запасов в США, накануне цены упали на 2% из-за новой волны опасений в отношении ситуации в банковском секторе США и ее потенциального влияния на американскую экономику в целом.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $80,67 за баррель (-0,1% и -2,4% накануне), июньская цена WTI - $77,25 за баррель (-0,3% и -2,1% во вторник).

Согласно данным Американского института нефти (API), коммерческие запасы нефти в хранилищах США за неделю, завершившуюся 21 апреля, упали на 6,083 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране за прошлую неделю выйдут в среду в 17:30 МСК.

Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем предполагают, что запасы нефти в стране упали на 2,3 млн баррелей, бензина и дистиллятов - на 180 тыс. и 1,2 млн баррелей соответственно.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (-10,6%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (-5,5%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-2,8%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-2,6%), бумаги ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-2%).

Выросли бумаги ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (+29,4%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+22,9% и +14,9% "префы"), ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (MOEX: MISB) (+20,6%), ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+13,9% и +14,2% "префы").

Выручка ПАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) (+1,1%) выросла по итогам 2022 года в 1,7 раза, до 562 млрд рублей, говорится в отчетности ТМК по РСБУ. Чистая прибыль компании выросла почти вдвое, до 8,693 млрд рублей. Как сообщалось ранее, в минувший четверг совет директоров ТМК рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по результатам деятельности в 2022 году.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 5,44 млрд рублей (из них 1,45 млрд рублей пришлось на акции "Юнипро", 958,81 млн рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 586,1 млн рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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