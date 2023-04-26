"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций CSX

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций железнодорожного оператора CSX Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $35 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Мы позитивно смотрим на CSX с точки зрения макроконъюнктуры: в последние 20 лет наблюдается долгосрочный тренд роста ж/д сектора по сравнению с другими видами транспорта (водным, грузовиками и прочими). С точки зрения микроэкономических показателей нам импонирует история роста дивидендов и обратных выкупов бумаг компании", - отмечают эксперты.

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