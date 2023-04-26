Акции Arista Networks привлекательны для долгосрочных инвестиций - "БКС МИ"

Акции Arista Networks привлекательны для долгосрочных инвестиций, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Arista Networks - один из ведущих поставщиков облачных решений для интернет-компаний, провайдеров облачного сервиса и ЦОД нового поколения. Сейчас компания перешла к одной из мощнейших стадий роста в облачном сегменте и показала очень сильные результаты за 2022 год в этой нише. Для обслуживания данной категории клиентов Arista расширила линейку продуктов от архитектуры leaf-spine до распределенных ЦОД, магистральных коммутаторов, а также технологий WAN и Edge. Мы рекомендуем открывать или расширять долгосрочные позиции в бумагах компании, которую считаем основным игроком в сегменте облачных сетей. Наша целевая цена - $175", - пишут эксперты инвесткомпании.

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