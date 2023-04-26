"Мои Инвестиции" сохраняют умеренно позитивную оценку акций ДВМП

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" сохраняют умеренно позитивную оценку акций ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) на фоне значительного потенциала для расширения бизнеса, а также учитывая возможность получения компанией до 80 млрд рублей по результатам суда против Зиявудина Магомедова, сообщается в материале.

"ДВМП" представило сильные финансовые результаты по МСФО за 2П22, тем не менее они оказались слабее рекордных уровней 1П22 (это связано с падением ставок фрахта во 2П22). Группа ожидает дальнейшее охлаждение ставок фрахта, однако их уровень останется выше общемировых индексов на фоне дефицита флота из-за ухода международных контейнерных линий. При этом флот эмитента в 2023 году увеличится с 25 до 31 судна, а его общая вместимость вырастет примерно на 50%. Контейнерный парк увеличится на 30 тыс TEU и достигнет 160 тыс TEU (+23%). Обсуждается возможность покупки действующих морских контейнерных терминалов в Балтийском и Черноморском бассейнах (для развития маршрутов Deep Sea) и Каспийском бассейне (развитие коридора Север-Юг)", - отмечают эксперты Елена Сахнова, Андрей Карагодин и Лидия Михайлова.

"По нашим оценкам рост объемов бизнеса, связанный с расширением бизнеса не сможет компенсировать негативный эффект от падения ставок фрахта. В результате выручка в 2023 году упадет на 22%, а EBITDA - на 57%. Акции "ДВМП" торгуются по мультипликатору EV/EBITDA 2023 на уровне 5,2x, что предполагает 13% дисконт к среднеисторическому мультипликатору компании (6,0x). Сохраняем умеренно позитивный взгляд на акции эмитента на фоне значительного потенциала для расширения бизнеса, а также учитывая возможность получения компанией до 80 млрд руб. по результатам суда против Зиявудина Магомедова", - указывают аналитики.

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