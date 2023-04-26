China Oilfield остается фаворитом нефтегазового сектора Китая - "Финам"

China Oilfield Services остается фаворитом нефтегазового сектора Китая - одного из главных бенефициаров снятия коронавирусных ограничений в стране, говорится в аналитическом материале экспертов "Финама".

"Текущие планы China Oilfield ServicesCNOOC предполагают рост добычи углеводородов на 17-19% к 2025 году до 730-740 млн баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.) и рекордную инвестиционную программу в 100-110 млрд юаней в 2023 году. На этом фоне в текущем году выручка компании может вырасти на 8% (г/г), а EBITDA - на 30% (г/г) и продолжить увеличиваться в будущем. На фоне позитивных среднесрочных и долгосрочных перспектив бизнеса China Oilfield Services мы считаем ее акции интересными для покупок. Наша текущая целевая цена по ним составляет 10,88 HKD, что соответствует апсайду 22,1%", - пишут аналитики инвесткомпании.

China Oilfield Services - нефтесервисная компания, специализирующаяся на шельфовой добыче. Ее материнской компанией и крупнейшим клиентом является CNOOC, которая регулярно увеличивает объем добычи и инвестиционной программы.

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