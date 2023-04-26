Рубль сохраняет потенциал укрепления на торгах в среду - Банк "Санкт-Петербург"

Курс пары доллар/рубль сохраняет потенциал тестирования сверху вниз уровня в 81 руб./$1 на торгах в среду - окончательный срок для уплаты апрельских налогов приходится на пятницу, 28 апреля, и в ближайшие дни объемы продаж валюты со стороны экспортеров могут повыситься, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

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